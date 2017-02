Asia i Oriente Medio, principales importadores de armas mundiales

Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz

Las exportaciones internacionales de armas son un buen termómetro, un buen indicador político, por una parte muestran las zonas del planeta que acumulan más tensión, las zonas en donde se compran más armas y, por otra parte reflejan las políticas de alianzas entre los estados, solamente hay que fijarse en quien vende y a quien.

Hace pocos días el Instituto Internacional de la Paz de Estocolmo (Sipri) ha hecho público el informe 2016 de las transferencias internacionales de armas.

Las conclusiones generales son, por una parte desde los atentados de las torres gemelas las exportaciones de armas mundiales han aumentado progresivamente año tras año, aunque no se haya logrado alcanzar el máximo de la guerra fría; por otra parte nos indican que Asia y Oceanía encabezan el ranquin de importaciones de armas con el 43% del total de las armas mundiales, seguido de Oriente Medio que ha importado el 29% del total. Importaciones que no son de extrañar dado el incremento de tensión que está suponiendo China en su cada vez superior papel de potencia regional que impulsa a que otros países de la zona como India, Vietnam, Corea del Sur o Japón lleven a cabo grandes inversiones en el desarrollo de armas y en las importaciones de las mismas importen armas. Cabe señalar que India y Vietnam las armas que adquieren son mayoritariamente de fabricación rusa y en cambio Corea del Sur las adquiere en empresas Norteamericanas. Corea del Norte mantiene su aislacionismo, no hay constancia de adquisiciones pero habría que formularse la pregunta de quién está apoyando en tecnología y financiación su programa militar, dada la extrema pobreza a la que está sometida la población.

Que Oriente Medio sea la segunda región en importación de armamento no es sorprendente la situación de colapso y guerra que sufren Iraq y Siria, el conflicto de Yemen en el que interviene Arabia Saudí, entre otros.

Las exportaciones de armas no dejan de ser un instrumento político en manos de los gobiernos, tanto los países productores como los países importadores utilizan este mercado para sellar alianzas de intereses externos al mismo ya sean de índole económica o política. Si miramos con detenimiento cada país a quien le compra armas o lo que es lo mismo a que países exporta Estados Unidos o Europa exporta armas, podemos observar que las alianzas internacionales mantienen una cierta continuidad de las áreas de influencia de la Guerra Fría. En Oriente Medio es evidente Irán y Siria son abastecidos por Rusia y China y los países del Golfo, Turquía o Egipto son abastecidos por EEUU o Europa.

Finalmente destacar que un mundo sacudido por tensiones, conflictos y guerras, los principales exportadores de armas son: Estados Unidos con una cuota de mercado del 33%., de las cuales casi el 50% tuvieron como destino países de Oriente Medio. Rusia con el 23% de las exportaciones mundiales, de las cuales el 70% tuvieron como destino solamente cuatro países: India, Vietnam, China y Argelia. El 74% del mercado mundial de armas está controlado por cinco países: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania.

