Vistalegre 2: vota mezclado

Carlos Fernández Liria y Javier Mestre

En Podemos, aunque podría parecer lo contrario, no todo el mundo ha perdido el juicio. Hay muchos que no han querido esta guerra interna absurda y suicida que nos ha cubierto de ridículo ante la opinión pública. Muchos han defendido la posibilidad de un Podemos capaz de albergar una pluralidad interna y una discusión civilizada y reglamentada. Hay también, entre los votantes y los inscritos, mucha gente que está harta y que, entre la desilusión y la rabia, no ha dejado de gritar desde hace ya meses que basta ya, pidiendo un acuerdo razonable. Por parte de la plataforma El Abrazo y del Colectivo Mayo 2011 llegó incluso a ofrecerse una mesa de diálogo neutral. Pero, finalmente, no ha habido acuerdo y la tensión no ha hecho más que aumentar, de modo que Carolina Bescansa y Nacho Álvarez han dimitido de la dirección de Podemos y tomado la decisión de no presentarse en las listas de Vistalegre. Por nuestra parte, los que promovimos el Manifiesto #ElAbrazo, no hemos querido, lógicamente, presentar una cuarta lista más que entrara en competencia con las ya existentes. Sin embargo, pensamos que aún cabe una posibilidad de recuperar la cordura y que podría plasmarse en el hashtag #YoVotoMezclado.

Aprovechemos que las listas electorales todavía son abiertas en Podemos. Cada uno puede decidir a quiénes hace más responsables del grotesco espectáculo de los últimos meses y confeccionar su propia lista mezclando a gente de todas las que se presentan. En la mezcla no estaremos todos de acuerdo, pero si somos muchos los que lo hacemos así, quizás el resultado estadístico puede ser muy instructivo. Los que fuimos promotores de #ElAbrazo hemos plasmado nuestra opinión en una lista electoral mezclada, eligiendo 58 candidatas y candidatos de las tres principales familias que consideramos que se han comprometido sinceramente en intentar detener la guerra de facciones. Hemos eliminado de la lista a los que ya cuentan con suficiente respaldo televisivo y popular para ser elegidos o para haber quedado suficientemente retratados en los medios de comunicación a ojos de los votantes. Por los mismos motivos también hemos eliminado a los que ya son muy famosos por su trabajo u otras razones.

De ahí que algunas o muchas de las personas que hemos elegido para nuestra “lista mezclada” serán probablemente desconocidas para los votantes. Precisamente por eso queremos visibilizarlas lo más posible. Las hemos elegido tras una laboriosa labor de consenso sobre los que hemos considerado más neutrales en la lucha de facciones y más comprometidos con la idea de un Podemos plural y democrático. No podemos evitar tener la esperanza de que un Consejo Ciudadano Estatal formado por estas personas podría devolver a Podemos al rumbo perdido.

Nuestro diagnóstico es que Podemos ha sido últimamente secuestrado por algunos grupos intransigentes que, probablemente, son muy poco numerosos, pero que, enzarzándose en una guerra sin cuartel, amenazan con arruinar lo que consideramos el proyecto político más importante y esperanzador que hemos vivido desde la Transición. Esto es lo que no podemos permitir en Vistalegre 2. Lo que bajo ningún concepto puede ocurrir ahí es que una victoria pírrica, por un puñado de votos, permita a una de las facciones acabar con la pluralidad real. Esa lógica excluyente -facilitada por el sistema de votación Desborda- debe ser absolutamente ajena al espíritu de Podemos. Y las bases tenemos la posibilidad de ponerla enteramente fuera de juego.

Hacemos, por tanto, un llamamiento general a “votar mezclado”. Y, a modo de ejemplo por nuestra parte, presentamos lo que será nuestra lista electoral. También queremos decir que los implicados no han sido consultados.

AVISO MUY IMPORTANTE PARA EL VOTO MEZCLADO: Nosotros hemos ordenado la lista por orden alfabético y por equipos. Pero es importantísimo tener en cuenta que con el sistema Desborda, el orden en el que queden colocados los candidatos es lo más fundamental: el primero se lleva 82 puntos y el último, 18. Por lo tanto, tras elegir los candidatos a votar, es fundamental ordenar sus nombres por orden de preferencia.

Daniel Albarracín (Podemos en Movimiento)

Paqui Camacho Lozano (Podemos en Movimiento)

Alba García Gras (Podemos en Movimiento)

Manuel Garí (Podemos en Movimiento)

Gracia López Bartolomé (Podemos en Movimiento)

Diego Pacheco (Podemos en Movimiento)

Neus Pineda (Podemos en Movimiento)

Paula Quinteiro (Podemos en Movimiento)

César Rendueles (Podemos en Movimiento)

Juan Domingo Sánchez Estop (Podemos en Movimiento)

Rosa Ana Alonso (Recuperar la Ilusión)

Rodrigo Amírola (Recuperar la Ilusión)

Aitzole Araneta (Recuperar la Ilusión)

Santiago Alba Rico (Recuperar la Ilusión)

Jessica Albiach (Recuperar la Ilusión)

Ángela Ballester (Recuperar la Ilusión)

Pablo Bustinduy (Recuperar la Ilusión)

Antonio de Cabo (Recuperar la Ilusión)

Eduardo Fernández Rubiño (Recuperar la Ilusión)

Elena Gallego (Recuperar la Ilusión)

Segundo González (Recuperar la Ilusión)

Eduardo Gutiérrez (Recuperar la Ilusión)

Auxiliadora Honorato (Recuperar la Ilusión)

Violeta Martín (Recuperar la Ilusión)

Fabiola Meco (Recuperar la Ilusión)

Jorge Moruno (Recuperar la Ilusión)

Pedro De Palacio (Recuperar la Ilusión)

Juan Pedro Yllanes (Recuperar la Ilusión)

Raimundo Viejo (Recuperar la Ilusión)

Miguel Vila (Recuperar la Ilusión)

Ione Belarra (Podemos para todas)

Rita Bosaho (Podemos para todas)

Guillem Carroza (Podemos para todas)

Ana Castaño (Podemos para todas)

Sofía Fernández Castañón (Podemos para todas)

Juan Antonio Delgado Ramos (Podemos para todas)

Ana Domínguez (Podemos para todas)

Isabel Franco (Podemos para todas)

Daniel de Frutos (Podemos para todas)

Belén Guerra (Podemos para todas)

José María Guijarro (Podemos para todas)

Ariel Jerez (Podemos para todas)

Nuria Julbe (Podemos para todas)

Pilar Lima (Podemos para todas)

Ana Marcello (Podemos para todas)

Àngels Martínez Castells (Podemos para todas)

Irene de Miguel (Podemos para todas)

Manolo Monereo (Podemos para todas)

Vicenç Navarro (Podemos para todas)

Alberto Rodríguez (Podemos para todas)

Julio Rodríguez (Podemos para todas)

Javier Sánchez Serna (Podemos para todas)

Noemí Santana Perera (Podemos para todas)

Esther Sanz Selva (Podemos para todas)

Denis Thomas (Podemos para todas)

Estefanía Torres (Podemos para todas)

Noelia Vera (Podemos para todas)

Idoia Villanueva (Podemos para todas)

