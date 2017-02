El mar presenta sus escrituras: aviso para “navegantes” en la costa española

Fernando Prieto

Ecólogo y miembro de econoNuestra

@isostenibilidad

Este invierno se han vuelto a suceder tormentas y temporales en la costa . como todos los años. En la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, Galicia, Asturias, las islas Baleares y en Cádiz, Malaga, Huelva ha habido importantes temporales en la costa, con precipitaciones que han llegado hasta 170 litros/m2 y vientos que llegaron hasta 130km/hora. Las noticias se han sucedido por todo el litoral. la costa de cullera arrasada por un temporal que engullido una playa, el temporal continua en cinco provincias, en Murcia desapareció una persona, etc, etc..

Los ciudadanos desde hace décadas se afanan en comprar lo más cerca del mar que se pueda, muchas veces ocupando un bien común, los promotores se lo ofrecen, mientras los registradores y notarios justifican compras inverosímiles. todos invocan la “seguridad jurídica “para intentar demostrar lo imposible, además últimamente incluso como garantía de recuperación económica….mientras la administración, en muchas ocasiones, mira hacia otro lado. Y el mar, el único agente predecible, sigue con sus ciclos de docenas, cientos, miles de años, y demuestra con su inexorable paciencia y constancia dos grandes regularidades: por una parte la línea de costa se mueve y, por otra, hay ya efectos del cambio climático.… esto que nos puede parecer una exageración queda plenamente demostrado y constatable con las siguientes imágenes… Es evidente que los derechos de los propietarios, tanto nacionales como sobre todo extranjeros, sobre “sus” propiedades en la línea de costa no pueden tener garantizada su seguridad jurídica.

Los ciclos del mar implican costas que se erosionan y otras en las que se depositan los materiales. Esta línea se mueve, y mucho….Además, ningún experto duda sobre el cambio climático y lo que va suponer sobre la costa: incremento del nivel del mar, cambios en las líneas de oleajes, aumento de intensidad y frecuencias de tormentas y temporales…

En las imágenes siguientes tomadas en la costa pacífica de Costa Rica en el año 2008, se observa cómo algunos propietarios edificaron demasiado cerca del mar, haciendo uso de títulos de propiedad, seguramente legales, que no valieron absolutamente para nada, como tampoco el estado pudo hacer nada para salvar a estos propietarios. Hoy y los próximos años se activará el debate si el estado debe aplicar sus escasos recursos para salvar a estos “privilegiados” propietarios..

En la costa españoal ha ahabdo demasiada especulación y falta de criterios científicos en al planificación que nos han llevado al estado actual. Zonas muy construidas demasiado cerca del mar, con datos tales como que durante los últimos 18 años, en los primeros 500 metros, se han destruido el equivalente a dos campos de fútbol al día, invadiendo desembocaduras de ríos, dunas, zonas húmedas, zonas inundables, etc.. mientras los planes urbansiticos ignoraban al realidad, disminuyendo los suelos protegidos año tras año.. Algunos estudios han detallado este hecho, año tras año, como los Greenpeace en la serie destrucción a toda costa e incluso con análisis municpio a municipio, o en el año 2016 con el informe del OS, cambios de ocupación del suelo en la costa . Pero además hay estudios internacionales que avalan los mismos resultados. Es decir nada nuevo que no supieran los políticos o la gente que vive en las costas. Otra cuestión es porqué no se hizo nada.

Las imágenes de este año o las que acompañan este artículo pueden servir como “lección aprendida” para otros años y otras costas donde no hay sucedido nada este año, y también para empezar a aplicar sin retraso en nuestra costa, donde se ha edificado o permitido campings en ramblas, o edificaciones en primerísima línea de mar, sobre zonas inundables, etc..; y que con ciclos inexorables, cada cierto número de años, volverán a ser mar… En esta costa, lo sabemos todos, la codicia por un lado y por otro, la ignorancia de numerosos promotores, propietarios, responsables municipales, unido a la falta de reglas claras, bien vigiladas y sancionadas, han permitido numerosas edificaciones y propiedades que no solo incumplen la ley de costas, que dictó toda la sociedad en su día, sino la propia ley natural, que va a ser mucho más difícil de saltarse …luego habrá lamentos..

La ley de costas del año 2013 permitió la construcción todavía más cerca del mar y el indulto de 13 núcleos.. Era cuestión de tiempo que el mar siguiera pidiendo sus escrituras.

Pero en este negro temporal, una iniciativa muy positiva, El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde en el Litoral-PATIVEL, propone un análisis en profundidad del litoral en la franja de 2.000 metros, proponiendo una ordenación de usos y actividades para suelos de elevada importancia estratégica para la sostenibilidad del territorio, limitando, actuaciones urbanísticas y preservando las ventanas al mar o zonas de protección litoral de tipo 1 (0-500 m.) y tipo 2 (de 500 a 1000 m.). Ha estado expuesto al público hasta el 31 de este mes de enero y puede suponer una buena iniciativa para conseguir un futuro más sostenible en este ecosistema tan estratégico y a la vez tan amenazado desde siempre.

Fotos Costa Rica. Costa del Pacífico Agosto 2008 y Barrio de Salamanca (Santa Pola).

Fotos: Fernando Prieto y Luis Fidel Sarmiento





Xalets del Pinet / Barrio de Salamanca (Santa Pola). Foto: Luis Fidel Sarmiento.

