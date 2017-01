JORGE FERNÁNDEZ McCARTHY

Biografía

Nací en el año 1960 y pertenezco al nefasto grupo de individuos del baby boom que hará quebrar la caja de la seguridad social del estado en el año 2027. Por razones de índole histórica soy la primera generación de mi familia que no ha pasado hambre, pero según como se desarrolle la presente crisis, podría ser también la última. Soy biólogo de formación y guionista de profesión. Estoy en contra del determinismo científico, de los análisis simplones y de la falta de objetividad y de rigor. Me gusta arriesgar cuando opino aunque ello me comporte cometer errores. Me causa satisfacción que me rectifiquen. Como Jacques Monod estoy a favor de la ética del conocimiento. El conocimiento científico nos permite entender la libertad, nos hace sujetos responsables de nuestra existencia y nos proporciona satisfacción íntima, placer, el placer de saber, o de acercarse a saber.

Twitter: @GrauJaume