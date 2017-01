HOY HE PAGADO EN NEGRO

Sobre las medidas cosméticas de Montoro y PPSOE contra la evasión fiscal.

Hoy he pagado en negro, 40 €. Lo he hecho de mi bolsillo y lo volveré hacer porque no creo que ningún trabajador deba pagar para trabajar. Esta persona hubiese tenido que pagar más de 250 € de autónomos para cobrar 40 €.

Dejen ya de robarnos. Dejen ya de robar.

Las primeras medidas deben ser para que dejen de enriquecerse los mismos y de robarnos nuestros políticos, porque es en sus bolsillos donde acaban nuestros impuestos. Bájense los sueldos, por ejemplo, o luchen contra la evasión fiscal de las grandes fortunas.

Las segundas medidas deberían dirigirse a que no se tenga que pagar para trabajar. Que el “pago de autónomos” sea progresivo según lo que se gane. Es lo básico. Es lo lógico. No es nada del otro mundo, se hace en muchos países de Europa.

Solo entonces, si quieren, pueden aplicar la medida de limitar a 1000 € los pagos en metálico. Pero ya no hará falta, porque a diferencia de nuestros políticos profesionales, que tienen dinero en todos los paraísos fiscales y las SICAVs habidas y por haber – gracias entre otros a nuestros ministros De Guindos y Montoro -, la sociedad civil está muy dispuesta a pagar sus impuestos si estos impuestos acaban en hospitales, escuelas y mejoras para los bienes comunes.

Aquí mis sugerencias si realmente quieren acabar con la evasión fiscal.

Si lo que quieren es solo hacer aspavientos para seguir tapando el saqueo que están acometiendo, entonces sí, se entiende claramente la razón de estas medidas cosméticas.

