En un PSOE desquiciado, descoyuntado y dislocado– tres adjetivos nacidos del parto con forceps de la Gestora– reaparecen los espectros de Sánchez. Para más precisión, con la espera impaciente, angustiada y fascinada de su aparición. No se sabe si está vivo o muerto. He aquí, o he allí, estos fantasmas sin realidad, ni efectividad del pasado 2016. Por mucho que en Ferraz se diga que no es más que una ilusión o fantasía, su suspiro de alivio apenas puede esconder una gran inquietud. “¡Actuemos de manera que, en el porvenir, no regrese!”, es ahora la consigna del trimestre. En el fondo, ven a estos espectros como una amenaza creciente que querrían creer pasada y cuyo regreso, todavía, hay que conjurar. Todos los aparatchikis, asentados tanto en Madrid como en Sevilla, se han aliado en una santa montería contra los espíritus de Sánchez.

Ahí el discurso de Patxi López: utilizar a Sánchez contra Sánchez. Nada refleja mejor la desazón de los camisas viejas del PSOE. Se trata de neutralizar o bien de ensordecer casi un año de mensaje socialdemócrata, por lo tanto contrario a la subordinación de Ferraz a Génova, envolviéndolo en una apelación a la disciplina de partido rota por el golpe de fuerza contra la única legítima dirección de los socialistas. Así, López no está de acuerdo con la abstención a Rajoy, defiende una izquierda socialista y despotrica sobre los profetas neoliberales a la vez que se abstiene, practica una política de derechas y apoya recortes sociales. En síntesis, se acepta la vuelta de Sánchez sin la revuelta de Sánchez. A condición de silenciar todo aquello que prescribe: no limitarse solo a denunciar la realidad, sino también cambiarla.

Idéntica intención encierra acompañar al Lehandakari secretario general del PSOE con los sepultureros que negaron tres veces a Sánchez antes de que cantara el gallo del 2 de octubre. Una colección de sanchistas que, en cuanto sonó la voz de mando de la autoridad competente desde la emisora golpista, muy rápidamente se convirtieron en los más eficaces picapedreros en colaboración con los de más allá de Despeñapedros. Patxi López sería visto así con la sensatez que no tuvo Sánchez que, por su muy mala cabeza, se vio ayer despeñado y despedazado. Una puñalada a moro muerto– salvo que el espectro se haga carne– que intenta arrastrar al coup de force del 1 de octubre a la amplia mayoría de los seguidores del defenestrado líder socialista elegido por los militantes. Justo cuando van a devolverse los derechos democráticos suspendidos por la Gestora.

Esta alternativa aparentemente sanchista a los espectros de Sánchez podría verse favorecida con la presentación de otra contraria al fantasma. De nada valdría la primera si no existiera la segunda. Si se quiere sustraer al espectro todos sus votos, conviene una pugna contra un rival que le de credibilidad. No hay riesgo posible. Si el ulular de ese espíritu de Sanchez deja de sonar, López se quedaría con sus partidarios; si, por el contrario, toma cuerpo o, como parece bastante probable, demasiado cuerpo, tanto Patxi López como Susana Díaz optarían por ir a un matrimonio de conveniencia. No hay que engañarse, no hay más que dos candidatos reales: el del aparato– López-Díaz– y el de una buena parte de las bases socialistas que ansían que el espectro deje de planear colocándose al frente de una candidatura socialdemócrata.

El trágala de los Presupuestos de los recortes sociales, que el PSOE se verá obligado a tragar como tragó la abstención que negaban hasta el mismo 1 de octubre, agita a los espectros de Sánchez. Si, como parece ser evidente, Susana Díaz con gusto y Patxi López a disgusto los votan, le darán la mayor alegría a estos fantasmas que bailan hoy sobre Ferraz, Porque la izquierda socialista no se limita ahora únicamente a los seguidores de la tendencia Izquierda Socialista, encabezada por el profesor Pérez Tapias, sino que la desborda hoy ampliamente. Desde aquella genuflexión de Zapatero a la Merkel– inicio del hundimiento del PSOE con la reforma del artículo 135 denunciada por el propio Sánchez– a la sublevación de la vieja guardia contra el secretario general habida durante 2016, amplios sectores de su militancia y electorado rechazan el apoyo a Rajoy.

Basta ver como los espectros de Sánchez traen a muy mal traer la arriesgada operación de devolver hoy la voz y el voto a los militantes para constatarlo. No digamos si el fantasma acaba por tomar cuerpo. Sin poder saber aún si está vivo políticamente, está más que presente; sin que todavía haya dado señal alguna de presentarse, agobia a los que van a presentarse; sin equipo propio provoca un seísmo en toda la burocracia. Se tiembla ante la hipótesis de que en virtud de una de esas metamorfosis históricas, a las que Marx tanto solía referirse, el fantasma Sánchez sea la encarnación, volens nolens, de aquel PSOE histórico que junto a todas las restantes fuerzas de izquierda, siempre combatió la hegemonía de la derecha. Justamente lo contrario de quienes promueven las dos candidaturas del aparato contra un fantasma.

