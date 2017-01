El candidato de Rajoy en las primarias del PSOE

Se comenta mucho, en la recién estrenada carrera electoral de las primarias socialistas, sobre el apoyo de éste o aquel viejo líder del PSOE a uno u otro candidato que, claro está, siempre es negado por los mismos interesados. Pero, curiosamente, de lo que no se habla es del candidato de Rajoy para dirigir el rumbo del socialismo español. Que es tanto como decir su propio rumbo puesto que hoy ningún gobierno del PP puede sostenerse si no cuenta con el nihil obstat de Ferraz. No hay nadie, salvo los propios militantes que pueden votar, tan concernido como el presidente del Gobierno. Tanto que del posible resultado de esta consulta interna cabe que se vea obligado a salir de la Moncloa. Porque el dilema real de este proceso electoral no es Susana, Patxi o José Luis, sino el sí o el no a Rajoy.

Hay un candidato en vísperas de presentarse que, por supuesto, es rechazado por el presidente del Gobierno, que no lo sería si aquel no hubiera sido defenestrado por la minoría burocrática que defiende la gran coalición con el PP. Quizás éste coup de force ha sido pan para invierno, calculan los estrategos de la derecha, y hambre para la primavera. Porque no ven nada fácil que las airadas bases del PSOE, muy contrarias a ir a remolque del PP, avalen ese implícito sí a Rajoy que le piden quienes lo impusieron manu militari a espaldas de los militantes. Confían en la cabeza siempre bien amueblada de Rubalcaba para que las primarias no se desborden, pero el voto es siempre un riesgo. Es bien sabido: Dios propone, el aparato dispone, las bases descomponen. El problema de González y Rubalcaba es que tienen que pasar por las horcas caudinas de las primarias.

A Rajoy, como la canción, le da igual que sean guapos o feos, altos o bajos, gordos o flacos, con tal que encaucen el voto militante hacia el sí a su persona. Su candidato es, lógicamente, el candidato del aparato con independencia de que lleve pantalones o no. Tal y como están las cosas, en cuanto Sánchez anuncie su candidatura vería necesaria una bicefalia en la que un candidato aparatero fuese el líder del partido y el otro candidato a la Moncloa, Todo antes que se divida el voto del sí a Rajoy frente al voto del no a Rajoy del candidato de las bases. Esta sugerencia del gestor Fernández en The Huffington Press, por venir de la voz de su amo, ha debido ser bastante bien acogida en una Moncloa extraordinariamente preocupada de que su inquilino actual dependa de los votos del sí a Rajoy en las primarias socialistas.

No le ayuda nada al candidato de Rajoy que la campaña electoral vaya a coincidir con la negociación de los Presupuestos de los recortes. Comprenden bien que no pueda perder la careta de izquierda votando estas negras cifras que condenan a la miseria a millones de españoles, pero su obligación es aprobarlos con el menor coste político posible. Operación difícil a la vista del elevado precio que exige el PNV, el único grupo que puede ayudar al PP a mal sacarlos adelante, que incluye junto al Cupo aquellas viejas reivindicaciones vascas sobre la transferencia de las competencias penitenciarias. Este trilema de Rajoy es muy complicado: ¿cómo combinar echar una mano a su candidato en el PSOE a la vez que satisfacer las exigencias del PNV sin molestar a la derecha extrema anidada en el PP en espera de tiempos mejores?

Contexto económico que se agudiza, además, con el derecho de pernada que gozan las eléctricas que hacen su agosto en este frío enero. Si actúan como actúan se debe a que Aznar reconoció una deuda– rechazada por todos los gobiernos de Franco y González– y Zapatero la remató titularizándola. Amén de los socialistas y populares que rotativamente se apoltronan en los bien mullidos sillones de los Consejos de Administración de las empresas de energía. Unido a que tanto el PP como el PSOE convierten a los bancos en juez y parte, a la hora de la devolución de las cláusulas suelos al millón y medio de españoles estafados por la banca, el panorama no puede ser más perjudicial para el candidato del sí a Rajoy. Ese sí es un sí a la orgía de beneficios sobre las espaldas de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

La derrota del candidato de Rajoy recuperaria la posibilidad de una alternativa progresista que no fue posible ahora hace un año, dado que nadie defendería ya la incorporación de Ciudadanos, reconvertido hoy en satélite del PP, facilitando por tanto el acuerdo con Podemos en torno a un programa, una coalición y un líder socialdemócrata. Ahora que la gran coalición fracasa hasta en Alemania y no digamos en el parlamento europeo, donde la derecha le ha birlado la cartera a los socialistas. El llamado modelo portugués, que funciona en Lisboa, podría funcionar igualmente en Madrid. Nunca hay ninguna oposición útil cuando se renuncia, por imperativo de los poderosos, a un gobierno útil como el que ahora mismo volvería a reaparecer si el candidato del no a Rajoy, tras tantos mimos del PP al candidato del sí a Rajoy, ganase las primarias.

