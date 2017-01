El cambio que merecemos

Isabel Rodríguez García

Sobre todo me considero una más, ciudadana de este mundo.



Me siento una “privilegiada” por poder participar en Política. Aunque no esté de moda, sino todo lo contrario, casi estigmatizado y denigrado. Conservo la pasión por cambiar la realidad y mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres desde la igualdad de oportunidades.



He madurado personalmente condicionada por una manera de ver la vida, la óptica socialista. “Temerariamente” joven tuve el reto de asumir responsabilidades políticas primero como senadora y después en el Gobierno de Castilla-La Mancha del que fui su portavoz. Ahora estoy en el Congreso de los Diputados, donde tengo encomendadas tareas de dirección de mi grupo parlamentario. Estudié Derecho en la Universidad de Casilla-La Mancha. Con postgrado en Dirección de Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña. Y Master en Habilidades en el Ejercicio de la Abogacía en ISDE. Estoy colegiada, aunque actualmente no ejerzo.