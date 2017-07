La emocionada carta de una ciudadana británica a la presidenta de PACMA

Recibo habitualmente correspondencia de todo tipo. Algunas veces me escriben para mostrarme su rechazo, en otras ocasiones me insultan, pero la mayoría de las cartas son para felicitarnos por nuestra labor en favor de los animales. Hoy os quiero enseñar la de una ciudadana británica que me ha llegado al corazón y que traduzco a continuación.

Querida Silvia,

Mi nombre es Catherine Jones, soy ciudadana británica. Quiero agradecerte a ti y a todos tus asombrosos simpatizantes por todo el maravilloso trabajo que hacen en nombre de los animales que sufren, pero sobre todo los toros utilizados en la tauromaquia.

Hoy me quedé conmocionada y con el corazón roto. Sentada a desayunar abrí mi periódico ‘The Daily Mail’ y la imagen de un hombre moribundo y un toro empapado en sangre me dejó en lágrimas. Por supuesto estoy triste por la familia de este hombre pero fue su elección, el pobre toro torturado por supuesto no tuvo opción.

Me encanta España y su gente, he viajado allí muchas veces de vacaciones con mi marido y mi familia, pero creo que no volveré.

El Gobierno español tiene que poner fin a este abuso y brutalidad contra los animales inocentes. Estamos viviendo en el siglo XXI, España es un país modernizado en muchos sentidos y la idea de que la gente civilizada e inteligente quiera entretenerse con un espectáculo de animales torturados hasta la muerte de la manera más violenta pertenece francamente a la Edad Oscura.

Adoro a los animales, todas las criaturas grandes y pequeñas y a lo largo de los años he firmado peticiones, dado donaciones y adoptado a muchos en mi casa.

Todos son inocentes y no pueden hablar por sí mismos. Tenemos que hacer eso por ellos.

El gobierno español se está haciendo un flaco favor, deben tener sentido y prohibir esta cruel excusa para divertirse en nombre del patrimonio artístico.

Nosotros, mi familia y amigos en futuras vacaciones iremos a otro destino del mundo donde los animales sean tratados con amabilidad, dignidad y respeto. Rezo todos los días por la paz y la justicia para todas las personas y animales que siguen siendo sometidos a la deshumanidad y la crueldad en el mundo. Que los abusadores encuentren la iluminación.

Por favor, acepte esta pequeña donación para ayudarle a continuar su maravilloso trabajo.

Saludos cordiales y que Dios los bendiga.

Catherine

Ya he respondido a Catherine para que sepa que tiene el compromiso de muchos españoles en poner fin a las corridas de toros. Que somos muchas personas las que rechazamos la tortura y el maltrato a los animales en todo tipo de espectáculos taurinos populares. Y que esperamos pueda visitar pronto nuestro país para celebrar la abolición de la tauromaquia.

