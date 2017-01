El poder curativo del perdón

Hace unos días tuve la suerte de compartir con una compañera las dificultades en la crianza de nuestros hijos. Compartimos la experiencia de la adopción, las tormentas de las adolescencias y la compañía del #TDAH.

Me habló de un artículo de Rusell Barkley, experto mundial en este “trastorno”, sobre la necesidad de perdonar y sobre el poder terapéutico del PERDÓN. Sí, en principio me extraño el tema….pero, ¡he encontrado el artículo, lo he leído y no tiene desperdicio!!!.

Ahí van mis reflexiones y mi aprendizaje (por si a alguien le sirve…)

Hoy, después de 8 años intensos, cuando mis tres hijos están en plena adolescencia, no puedo seguir adelante (y me queda mucho camino) sin PERDONAR.

Perdonar no es renunciar, no es tirar la toalla, no es consentir…

Perdonar es comprender, es empatizar, es dejar a un lado tantas emociones negativas, es pensar qué serías tú en las circunstancias vitales del otro, cómo habría sido tu camino si lo hubiera recorrido con sus zapatos.



Perdonar es abandonar el rol de víctima, ese papel que nos consuela en momentos de desesperación pero que nos impide avanzar, que no nos deja estar ahí con la fortaleza que nuestros hijos necesitan.



De corazón quiero y necesito perdonar a mis hijos, porque sus errores, sus fallos…serían los míos en sus circunstancias. Porque además, su déficits de atención les hace más difícil aún esta vida en la que destrozaron su infancia y que ahora intentamos reconstruir…



Quiero y necesito perdonar a mi amor, porque ya nos advirtieron que un niño con TDAH ponía a prueba a las parejas más sólidas y nosotros tenemos tres!!!



Hoy quiero perdonar a todos esos profesores y profesoras que me habéis sufrido todos estos años, en tantos colegios e institutos por donde hemos pasado sin encontrar muchas respuestas… Necesito perdonar la incomprensión, la falta de herramientas para enseñar en la diversidad, los reproches por exigir nuestros derechos, los diagnósticos poco acertados, perdonar que mis hijos hayan sido tan infelices en sus colegios (no en todos, pero en la mayoría)…



Necesito perdonar a muchas personas de nuestro entorno, su desconocimiento, sus juicios de valor: “¿cómo les consientes”, “su problema es que están muy mimados”, “no tienen ningún problema, es que no quieren“, “os toman el pelo” ….



Y quiero, necesito, me va la vida en ello…perdonarme a mi misma, porque es muy difícil 3 a la vez, porque no puedo exigirles lo que me exijo a mi, porque no tiene que ser todo perfecto, porque mi familia es como es y no como yo hubiera querido que fuese. Quiero perdonarme por haber tardado 8 años en entender tantas cosas…



Gracias Andree

