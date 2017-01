Carnaval socialista

La Gestora del PSOE ha elegido al diputado Eduardo Madina y al economista José Carlos Díez para coordinar respectivamente la propuesta política y la económica que se debatirán en junio en el congreso federal socialista. Cuando digo la Gestora, léase que la decisión la ha tomado Susana Díaz, que es la que hace y deshace de verdad en la cosa que preside Javier Fernández a media jornada.

Ambos dos han debutado con picadores en las últimas semanas. El primero en hacerlo fue el economista, que desbarró con un alegato contra la renta básica con tintes bélicos. Ya saben, que el salario de dignidad podría contener un efecto llamada en África y que necesitaríamos una piara de francotiradores para pararles los pies a todos los negritos. Ya, en un artículo anterior, destaque el efecto locomotora que puede llegar a tener el ‘tiro al negro’ en los tirapichones de feria.

El diputado vasco, por su parte, se vistió de largo ofreciendo una clase magistral de cómo parecer del PP siendo del PSOE. Dijo a las primeras de cambio en una entrevista en El País que las medidas que está implementando el actual Gobierno del PP son más de izquierdas que las contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos.

¿Es un primer síntoma de síndrome de Estocolmo? ¿Estará preparando el terreno para pasarse al PP? ¿Será el fichaje estrella que prepara Rajoy de cara al congreso del mes que viene?

Sin duda, como cantaba Carlos Cano, Madina llegará a ser un gran torero como Velázquez y Gregory Peck. Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, ZP y Pepiño Blanco ya le esperan en la plaza para formar cuadrilla; eso sí, una cuadrilla de arte, de grana y oro.

Para colmo, el economista, en otra entrevista de El País, le ha dado una vuelta de tuerca a su discurso y ha dejado la derogación de la reforma laboral para cuando el PSOE vuelva a gobernar. ¡Ojú, qué largo lo pone! Eso sí, irá de la mano de la UGT para que nadie le acuse de falta de pedigrí sociata.

Pero lo peor no es todo esto, sino que se ha permitido el lujo de citar a Olof Palmer tras su ejercicio de ecogendarmería escopetera. Este economista de dibujos animados es para tirarse por los bloques.

En fin, al menos la Gestora le ha dado un respiro al PSOE -sí, al PSOE-, al darle entrada al PSC en la cosa. Antes, Miquel Iceta ha tenido que hacer una larga penitencia por las federaciones, empezando por casa Susana Díaz. Saben, por cierto, lo primero que le espetó la lideresa andaluza al bailongo líder catalán: !Aquí no hay tercera vía que valga, Miquel; la única vía soy yo!

Una vez garantizada la neutralidad y después de rezar 500 padrenuestros y 1.500 avemarías, le han puesto una silla de playa en Ferraz. Y la elegida ha sido Teresa Cunillera, que lo mismo vale para un chotis que para una sardana. ¡No tiene peligro la buena señora!

Y los votantes del PSC parece que podrán votar en las primarias después de apuntarse en un nuevo censo. Como dejarlos fuera era un escándalo más propio de un régimen bananero, la Gestora ha optado por esta fórmula, que no deja de ser un intento de diezmar al socialismo catalán para que los 19.000 se queden en la mitad o menos.

Por cierto, El Kichi, rojo, anticapitalista, masón y letrita de Carnaval, debe estar detrás de esta conspiración de pasodobles contra Susana Díaz. Seguro que la presidenta andaluza se lo suelta, ahora que lo va a ver en persona después de cuatro largos años sin pisar Cádiz, Cádiz.

Ya se sabe, ella es más de Feria, Semana Santa y Rocío. Y el Carnaval no le debe hacer ni chispa de gracia. Normal. Escuchen, escuchen sino a las comparsas Perravieja y La Azotea y la chirigota Los del Planeta Rojo y lo entenderán: tres castañazos en tres días, y lo que te rondaré morena -léase en este caso, rubia nacional-.

