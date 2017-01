Es sencillamente democracia, cariño

Cuenta el veterano socialista gaditano Rafael Román, ex consejero de Cultura con Rafael Escuredo, ex presidente de la Diputación de Cádiz, que en las semanas previas al 35º Congreso Federal del PSOE apareció por su despacho de la institución provincial Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A.

Amigos de toda la vida, Chaves le pidió a quemarropa que votara a José Bono, y situó a José Luis Rodríguez Zapatero como el único margen para discrepar. A Rosa Díez, que era la candidata que más le gustaba a Román y a los suyos, ni agua.

Algo por el estilo está pasando ahora de cara a las primarias de mayo que elegirá al nuevo secretario general del PSOE. El establishment, que representan Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, ZP, Pepiño Blanco, etc., mantiene como primera opción a Susana Díaz y como segunda a Patxi López. A Pedro Sánchez, ni agua.

Ellos piensan que con Susana Díaz y Patxi López se podrá recomponer la maltrecha unidad de partido. La primera como secretaria general y el segundo, como presidente, y toda su tropa a salvo.

Porque de eso se trata, de un acto colectivo de supervivencia. Sin ir muy lejos, en Madrid, Sara Hernández y los suyos le están viendo las orejas a Tomás Gómez y se han pasado con armas y bagajes a las filas de Patxi López, que a una malas los podrá a salvo.

Sin embargo, ni el establishment ni los aparatos de Susana Díaz y de Patxi López están calibrando bien el movimiento que acompaña a Pedro Sanchez.

El ‘no es no’ no es un acto de empecinamiento frente a la presunta responsabilidad que representaba la abstención a Rajoy. Es un acto de dignidad, es un no alto y claro contra el chanchullo, el pasteleo, las intermediaciones remuneradas, los business bajo cuerda y la compra de voluntades. Es una defensa colectiva de un voto que era un no a la derecha de los recortes y el sufrimiento de las clases medias y trabajadoras, es la reacción de millones de electores que confiaron en la palabra dada y que se sienten defraudados.

Pero, sobre todo, es un no a esa especie de despotismo ilustrado que ha traído la Gestora bajo el brazo tras echar a Pedro Sanchez.

¿Tanto cuesta entender que esta gente solo quiere que le devuelvan su partido o que al menos le devuelvan su voto?

Este movimiento es imbatible, incluso perdiendo en las encuestas aliñadas que irán apareciendo, incluso perdiendo en avales.

Dicho esto, ojalá las primarias no abunden en el bochornoso espectáculo protagonizado durante la cacería contra Pedro Sanchez. Esos días de octubre fueron los más vergonzosos y tristes de la historia moderna del PSOE, y le han hecho un daño irreparable.

Por eso, si alguien está pensando en sacar enlatados de basura contra Pedro Sanchez y su familia, aprovechando el potente altavoz meditativo que tiene, que sepa que, visto lo visto, sólo conseguirá desprestigiar aún más a su partido, sólo podrá ganar la batalla del descrédito.

Esto es muy fácil de entender: básicamente, consiste en cada candidato defiende su proyecto su partido y que la militancia dicta su veredicto. Un hombre, una mujer, un voto. No cabe otra. No es un ordeno y mando, no es vamos a arreglarlo hablando con los jefes, que meterán a vereda a la tropa; es sencillamente democracia, cariño.

Hace unos días Patxi López anunció su candidatura. Ayer lo hizo Pedro Sanchez en Dos Hermanas. Susana Díaz lo hará más pronto que tarde; desgraciadamente para el PSOE-A no le queda otra.

Pedro Sánchez reunió a casi tres mil personas en el pueblo sevillano. Patxi López en Fuenlabrada casi congregó a más periodistas que militantes. Susana Díaz logró reunir a unas 300 personas en la patria de los Blanco, de Juan Reyes, de los Perales, de los Pizarro y de los Aído. En honor a la verdad, muchos de los asistentes eran cargos públicos del PSOE gaditano convocados a toque de cornetín.

Pedro Sánchez ganó claramente en asistentes. Pero también lo hizo en ilusión, en esperanza, en alegría, en libertad. Hubo quien sintió que había participado en un día histórico en la larga vida del PSOE.

El ex secretario general ha cogido la bandera de la militancia, y es el principal favorito para ocupar de nuevo el sillón de Pablo Iglesias Posse. Hasta algunos periodistas aplaudieron cuando anunció su candidatura a las primarias.

En fin, un acto de dignidad que dignifica al PSOE y a la izquierda española.

PD: (1) Espero que en el 130 aniversario del PSOE de Alcalá de los Gazules acabe participando a lo largo del año Bibiana Aído, ex ministra de Igualdad con Rodríguez Zapatero. Le guste o no a Susana Díaz, Bibiana es la alcalaína más importante institucionalmente de la historia de la localidad. Tan solo otro alcalaíno, Pedro Sainz de Andino, ministro durante el siglo XIX, está a su nivel.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus