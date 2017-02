El himno contra la presidenta

Poco después de que Pedro Sánchez fuera coronado en Ferraz como nuevo secretario general del PSOE, Eduardo Madina le espetó a un estrecho colaborador sevillano del madrileño una seria advertencia: “Ahora os vais a enterar quién es de verdad Susana Díaz”.

Dos años largos después, Madina se ha convertido en ferviente seguidor de la lideresa andaluza, que lo nombró coordinador del programa político del PSOE y que lo designará a buen seguro portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso si se presenta y gana las primarias.

La conversión del vasco, que tiene mucho de síndrome de Estocolmo alimentado de pura mamandurria y destinos de primera línea política, le lleva a rozar una y otra vez la indignidad. La última este pasado domingo en El Mundo, donde atacó a Pedro Sánchez en una especie de declaraciones por encargo: “Hay quien piensa en sí mismo. Luego en el partido, y, por último, en el país”.

Sin embargo, el encargo de atacar a Pedro Sánchez pone de manifiesto, por un lado, la cagalera de los aparatos ante la posibilidad de que Susana Díaz la pifie, y, por otro, la miopía de sus estrategas de dibujos animados, que no se enteran de que cualquier ataque contra el madrileño no solo no lo debilita sino que lo agiganta ante una mayoría de militantes y votantes.

Además, el político vasco defendió que “sí se puede ser secretario general del PSOE y presidenta de una comunidad autonómica grande”.

Esto último, un escándalo político de primer nivel de consumarse, está asumido al parecer por todos los barones que participaron en el golpe político contra Pedro Sánchez. Mi única duda es saber si Javier-Autoridad Moral-Fernández, que mantiene un puntito más de cordura que el resto, también acabará aceptando semejante trágala, tamaño insulto a los ciudadanos andaluces, principalmente.

¿O es que Andalucía no merece una presidenta que tenga puesto los cincos sentidos y dedique todo su tiempo a solucionar sus numerosos problemas?

Sin ningún género de dudas.

Y la propaganda puesta en marcha, aliñada con dinero público, no tapará el despropósito.

En el Carnaval de Cádiz, un termómetro de la realidad con una notable fiabilidad, la chirigota ¡Qué penita de concurso! y el público del teatro Falla entonaron el himno de Andalucía contra la presidenta de la Junta. Sí, contra Susana Díaz.

Y no fue porque todos se hayan vuelto podemitas y estén al servicio del Kichi, como mantiene la propaganda susanista que emana de Canal Sur. Es por esa sabiduría tan gaditana de calar al personal un cuarto de hora antes que el resto de la humanidad.

Y mucho debe tener que ver que sea la patrocinada de Felipe González y Juan Luis Cebrián, condimentos de puro hueso que estropean cualquier caldo de puchero político.

Por cierto, qué bonito verlos a los dos de cambalache siglo XXI con José María Aznar, Ana Botella y Bertín Osborne, otros tres adalides de la libertad, los negocios y me llevo 33 en tu casa o en la mía.

