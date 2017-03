Escisión o lealtad

La primera vez que escuché hablar de escisión fue por boca de un destacado miembro del Gobierno de Susana Díaz. Pedro Sánchez era aún secretario general del PSOE, pero la campaña de acoso y derribo que acabó con él se había puesto ya en marcha.

Ahora, una vez que Susana Díaz ha anunciado que anunciará este domingo su candidatura a las primarias, la palabra ha vuelto a reaparecer para utilizarla contra Pedro Sánchez, favorito en la carrera por Ferraz según todas las encuestas.

La máquina de picar carne de la lideresa andaluza lo ha llevado a la portada de los periódicos afines y algunos articulistas inocentes y otros no tanto han comprado rápidamente que Pedro Sánchez provocará una escisión, si pierde las primarias.

La verdad es bien distinta: el madrileño, como ha dicho alto y claro a quien le ha querido escuchar, acatará los resultados de las primarias y cerrará filas con el ganador tras garantizarle absoluta lealtad, recuperando así la tradición socialista que Susana Díaz rompió a las pocas semanas de resultar elegido Pedro Sánchez.

Sin embargo, si el ganador resulta el madrileño no hay nada más que informar de los planes que, a modo de amenaza, esgrimen un día sí y otro también barones, diputados y periodistas afines a la Comisión Gestora y a Susana Díaz.

Y estos no son otros que, si no lo descabalgan antes con la broma del crowdfunding o cualquier otra vaina que se inventen, no aceptar la victoria de Pedro Sánchez y en seis meses a lo sumo llevárselo por segunda vez por delante por el bien de España y la Humanidad y por la españolidad de los huevos fritos con chorizo.

Vamos, que este sindicato de intereses en el que se ha convertido el partido que fundara Pablo Iglesias un dos de mayo de 1879 como un partido inequívocamente de izquierdas, de ninguna forma le va a dejar gobernar de nuevo los destinos del PSOE.

Para entender este contubernio en que se ha convertido el PSOE no hay nada más que ver algunos de los primeros espadas que acompañarán a Susana Díaz en su debut como candidata a las primarias: Felipe González, ZP, Alfonso Guerra, Pérez Rubalcaba, Carme Chacón, Bono, Pepiño Blanco y los barones autonómicos afines excepto Javier Fernández, que no asistirá por ser presidente de la Comisión Gestora (García-Page, Fernández Vara, Lambán y Ximo Puig)

Ellos, todos ellos, por su forma de actuar, por sus conspiraciones obsesivas, por sus puertas giratorias, por sus pasteleos con la derecha, por su pérdida de la calle o por su miopía (léase en el caso de Alfonso Guerra, que a la vejez ve comunistas hasta entre los guerristas), sí que han escindido al PSOE de la mayoría de los militantes, que quieren que su partido sea un partido de izquierdas, un partido autónomo, un partido pegado a la calle, un partido de las clases medias y trabajadoras, un partido de los jóvenes, un partido de las mujeres, un partido de los pensionistas, un partido contra las puertas giratorias, el clientelismo y la corrupción… Y no quieren que el PSOE sea un jarrillo lata de la derecha, cómplice de gobiernos levantados a golpe de comisiones; no quieren que sea carne de despachos de influencias.

PD: (1) Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, hombre fuerte de Pedro Sánchez en Andalucía y presidente de Puertos de Andalucía, ya ha recibido un aviso por parte de la mismísima Susana Díaz tras ser entrevistado en COPE por Carlos Herrera. La lideresa andaluza comentó cuando fue interpelada directamente: “Seguro que Gómez de Celis está trabajando con la Autoridad de Puertos y no dedicado a los asuntos internos del partido”. De arte, ella que lleva más de dos años de turné conspirativa a mesa y mantel. Desde luego, como eche a Gómez de Celis, la presidenta de la Junta de Andalucía va a tener que poner de patitas en la calle a una tal Susana Díaz.

(2) El firmante del burofax advirtiendo a Pedro Sánchez sobre su modelo de financiación es ni más ni menos que Gregorio Martínez, ex jefe de Gabinete de Pérez Rubalcaba y actual gerente del PSOE. Solo decirle que mire bien a ver si con los informes de los expertos le va a pasar como con el décimo de Lotería de Navidad que extravió. Pues eso, que los papeles buenos deben ser los que ha traspapelado y que dicen bien claro que el crowdfunding de Pedro Sánchez es legal y que lo que pretende hacer la Comisión Gestora huele a puchero rancio.

(3) El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, descartó días atrás en COPE que una derrota de Pedro Sánchez en las primarias vaya a provocar una escisión en el PSOE. Después de su decisiva participación en el golpe contra el madrileño, está manteniendo una cierta neutralidad ante las primarias. Hace poco también se negó a valorar unas declaraciones de Margarita Robles, diputada socialista y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, contra el número dos de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez. Eso sí, en sus labores parlamentarias se ha mostrado implacable con los pedristas, a quienes ha ignorado y aislado por orden de la superioridad. En fin, en el pecado lleva la penitencia.

(4) Javier Fernández no acudirá a la puesta de largo de Susana Díaz al entender que está obligado como presidente de la Comisión Gestora a mantener una cierta neutralidad. El gesto le honra, pero ya puesto debería seguir para que lo suyo no quede en puro teatro. Si quiere cumplir escrupulosamente con sus responsabilidades orgánicas, tiene que velar más activamente por la limpieza de las primarias. Por ejemplo, debe poner pie en pared al sistema ilegal de financiación que intenta imponer en las primarias su Comisión Gestora con el único objetivo de abortar el crowdfunding de Pedro Sánchez y construir una excusa para sacarlo de la carrera. La Ley de Financiación de Partidos prohíbe donaciones finalistas (art. 4), y su cosa ha metido la pata hasta el corvejón. Por ejemplo, tiene que advertir a los alcaldes que es inmoral vincular las contrataciones sociales a las afiliaciones y está obligado, claro está, a perseguirlas y a anularlas. No estaría mal que le diera también una teórica a los barones y demás cargos, carguitos y carguetes para que entiendan de una vez por todas que los dineros públicos no se pueden utilizar bajo ningún concepto en las primarias. Desde luego, faena tiene para no sólo parecer neutral sino serlo de verdad.

(5) Decía la gran Julia Otero en un tuit reciente que la Comisión Gestora destila pánico, pánico a que gane Pedro Sánchez. Ese pánico a la derrota también es consustancial a la candidatura de Susana Díaz, que lo mitiga a duras penas confiada en que la pegada de los aparatos, en que la lógica del ‘prietas las filas, recias marciales’ derrotará al madrileño. Por el contrario, en la candidatura de Pedro Sánchez, hay ilusión, una ilusión que trasciende al propio resultado. Es como si la militancia estuviera participando de un movimiento político histórico e imbatible. Pero a la vez desprende una alegría y una deportividad de esas gradas incondicionales que cantan entusiasmadas “hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual”. El único miedo que se aprecia no es ante la derrota, es a que el PSOE se perpetúe como un partido esterilla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus