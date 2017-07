Diversidad, diferencia….y una desigualdad brutal. Una perspectiva evolucionista.

Se podría decir que la naturaleza es una máquina de producir diversidad, lo cual es extraordinario desde el punto de vista de que genera un sinfín de posibilidades de vida. Pero no toda esa enorme diversidad generada es capaz de adaptarse adecuadamente a un determinado contexto, a un determinado momento histórico. Por ejemplo, si se generan muchos tipos de extremidades, no todas son igualmente adecuadas para llegar hasta donde está el alimento, y sobrevivir. O, si por ejemplo, se generan muchos tipos de conductas, no todas son adecuadas para sobrevivir en una sociedad narcisista y exhibicionista como la sociedad actual. Si eres tímido, tendrás problemas para salir adelante.

Por esa razón, la diversidad da lugar también a una brutal desigualdad respecto a las posibilidades de adaptación. Y la desigualdad, obviamente, para los perdedores es amarga, cruel. A no ser que haya unas buenas reglas de juego que protejan a los menos adaptados, a los perdedores y que garanticen los derechos de todas las personas.

Es decir, algo que de entrada es muy positivo e interesante, como la diversidad, en realidad no lo es para todos aquellos organismos o sujetos que tienen limitaciones de adaptación al contexto actual. Por ejemplo, si la comida está al final del pasillo y no hay reglas, obviamente se la llevarán los que tengan un tipo de musculatura que les permita correr más rápido. Los que lleguen tarde al reparto pueden tener otras cualidades muy valiosas en otras áreas y entre todos atesorar una maravillosa diversidad. Pero si no se ponen en marcha programas de redistribución de la comida, se quedarán sin comer, o comerán las sobras.

Obviamente, el reparto equitativo solo se puede corregir desde fuera, con una protección y una compensación para los que no están bien adaptados al contexto actual. Pero, desgraciadamente, en el mundo de hoy esta desigualdad se está ampliando, porque un pequeño grupo de personas, el famoso 1% controla cada vez más los recursos y obtiene cotas de poder enormes, mientras el 99 % cada vez más se las ve y se las desea para ir adelante con el poco pastel que les dejan. Y esta tendencia no hace sino acrecentarse.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos sujetos insuficientemente adaptados al mundo de hoy, no son tan solo personas con todos sus derechos, sino que además son muy valiosos para toda la humanidad, porque guardan toda esa diversidad que puede ser muy útil para cuando las cosas cambien, porque todo está en constante cambio y lo adaptado de hoy puede ser lo inadaptado de mañana. Siguiendo con el ejemplo del correr hacia el alimento, estos que hoy corren menos podrían ser más aptos para sobrevivir mañana en un mundo acuático, o con una gravedad diferente….y hay que tener en cuenta que la evolución no sabemos a dónde nos lleva.

Así pues, términos muy bellos y muy sugerentes, como diversidad, diferencia…….esconden una problemática muy importante. Ha de haber reglas que posibiliten que los que hoy están menos adaptados puedan vivir con dignidad. Y en mi opinión se merecen mucho más que una renta básica. No tan solo porque son personas, sino porque además atesoran una diversidad que vale su peso en oro para la especie humana.

