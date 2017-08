Iseo interpreta ‘The Wolf’

La artista pamplonesa Iseo trae a los acústicos de Malditos Domingos “The Wolf”, canción de su primer álbum Last Night (Autoeditado, 2016). Un trabajo que ha colocado a la navarra como una de las grandes sorpresas de la escena nacional, y que compagina con su proyecto paralelo Iseo & Dodosound, con el que está recorriendo los grandes festivales de toda la península.

Acércate enseñando los dientes que te los partiré en cuanto me toques la sonrisa.

Acércate con tu ridículo y famélico hambre de hombre que te vas a comer todas las piedras que amasé en silencio mientras intentaba ignorarte.

Ven, con toda tu manada incluso, porque tengo más miedo a sentir miedo que a todo el odio que te tengo y hoy soy yo la que quiere tu sangre.

Ven, valiente cobarde, que vas a rezar porque venga un cazador a salvarte.

Ven, lobo feroz, que tengo la música y el dolor en la voz de Iseo, y no me vas a poder comer.

No me vas a poder comer.

Porque soy mujer.

Y me sobra amor para matarte.

Escandar Algeet

