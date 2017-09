Ramón Mirabet interpreta ‘Glenfinnan’ 

Nacido en Sant Feliu de Llobregat, tras estar tocando en las calles de París durante un largo tiempo, Ramón Mirabet llegó a quedar tercero en el show televisivo francés La Novuelle Star. En esta ocasión interpreta para Malditos Domingos Glenfinnan, tema que pertenece a su segundo disco Home Is Where The Hearts Is (Warner Music, 2016).

Creo en la libertad como defensa, en los susurros que gritan y en una voz rota que vuelve a mi memoria cada vez que intuyo el otoño. Le tengo tanto miedo al frío como a la soledad y, sin embargo, soy una norteña buscando polos opuestos en salivas etílicas, en la armónica de Dylan, en un silencio atronador. Ansiosa busco eterninades en bocas caducas, en corazones en los que suena un eco, un eco que no es otro que mi voz gritando que no van a conseguir que deje de creer en la libertad como una defensa. Y después de una de esas tormentas que sacuden mi norte, canto bajo la lluvia e invito a todas esas vidas que han llenado la mía a venir, como lo hace Ramón Mirabet, a un lugar secreto donde la música llena los recovecos más dolorosos del silencio.

Loreto Sesma

