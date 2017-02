Vuelva mañana, estamos de Congreso

Usted se preguntará, si todavía le queda algo de espíritu, crítico o no, el motivo por el que este país parece estar en “tiempo muerto”. Para nuestra “clase política” los problemas de la ciudadanía siguen estando a la cola de sus prioridades, ellos están de Congreso. Hace meses que los están preparando y presumen de tener tiempo para consensuarlo, no hay más que leer los medios de comunicación. Para la “casta política” sigue vigente el “vuelva usted mañana”, que Larra tan magistralmente plasmó mostrando la desidia de los cargos que dirigen la máquina estatal, porque la mayoría de nuestros representantes están ocupados averiguando “que hay de lo suyo” y tras ese “arduo” trabajo ya veremos si tienen ganas de trabajar.

En la parrilla de esta mediática feria política despilfarradora de dinero encontramos el Congreso del Partido Popular. Se han vuelto a retratar, mientras España sigue sumida en la crisis ellos debaten sobre si el animal que figura en su logo es un charrán o una gaviota. Parece que es una cuestión de trascendental importancia dado que los militantes han planteado un apreciable número de enmiendas. Han dejado claro sus prioridades. Otro punto destacable de este Congreso, según hemos sabido por los medios que han asistido, ha sido eliminar el término militante por el de afiliado en sus intervenciones. Esto recuerda mucho a la preocupación que tenía este Partido por cambiar el término de imputado por investigado. No parecía preocuparle mucho si existían los medios adecuados para investigar… pero sí el término imputado. Probablemente porque muchos están inmersos en casos de corrupción y que se repitan imágenes como las de Rato entrando en el coche policial les preocupa enormemente. Ya lo decía Maquiavelo “pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”. Y en el arte de la manipulación esta máxima es de vital importancia. También han acordado y establecido que permiten la acumulación de cargos en un burdo intento por hacer creer a su electorado que es eficiente tener varios cargos como el Alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, que además es Procurador en Cortes y Secretario General, como Javier Iglesias que además de ser Presidente Provincial del PP es senador y Presidente de la Diputació, o como la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, que además ostenta el cargo de Ministra de Defensa y Presidenta del PP de Castilla-La Mancha, y la lista continúa… Es posible que este afán de acumular cargos se deba a la posible “sobre-remuneración” porque es evidente que hablamos de puestos que si quieren ejercerse adecuadamente necesitan muchísimas horas y dedicación completa así que engañan a los votantes diciendo que harán una separación “gradual” y seguramente también “en diferido”, que es muy socorrido.

El Congreso de Ciudadanos que según la dirección no tuvo ninguna sorpresa destacó por las denuncias de los militantes contra la dirección. Refieren que “teledirigiren” las primarias de los compromisarios y vulneran los Estatutos. Su líder alardeaba de unidad, dentro del Partido, mientras su antaño mano derecha le acusaba de ejercer la dedocracia. Como vemos un Congreso donde la incoherencia fue su leitmotiv, nada nuevo bajo el Sol.

Otro Congreso que ha despertado interés fue el, nada alegre, Congreso de Podemos. Sus miembros han reprobado lo que ellos llamaban la ambición sin límites de la vieja política para caer de bruces en ella con tanta vehemencia como la criticaban. Entre bambalinas percibimos la cobardía de un Errejón que no presenta candidatura a la Secretaría General, seguramente para no ser expulsado por Iglesias, ya que éste, como Secretario General, tiene, según los Estatutos, la potestad, de manera unilateral, de expulsarlo sin pasar por ningún órgano, al más puro estilo dictatorial como ya ocurrió con Sergio Pascual, Secretario de Organización y a la sazón amigo de Errejón. También, durante la celebración del Congreso han constatado las féminas podemitas que se trata de un partido machista porque según relatan “llevan mucho tiempo haciendo trabajos invisibles, y viendo cómo los compañeros son los que están en las portavocías y en los actos”. Para querer ser un revulsivo de lo que ellos llaman “la vieja política” es increíble lo mucho que se asemejan a ella. Máxime cuando leemos unas declaraciones del Secretario General amenazando con irse a buscar trabajo a la Universidad si no gana para posteriormente recordar que debe liderar el que tenga mayoría, como si eso no fuera, democráticamente, lo lógico. Claro que estos lapsus son entendibles si recordamos que en las primeras elecciones en las que participaron el logo del Partido era la foto del Secretario General…

Y los del Partido Socialista Obrero Español inmersos en los preliminares congresuales, ergo más preocupados por su futuro en el Partido y en las listas. Muchos analistas señalan la importancia de un Congreso que condicionará la legislatura, porque la frágil estabilidad del PP dependerá del futuro líder del PSOE y de las líneas que se fijen como negociables e innegociables para ejercer la labor parlamentaria. El proceso y el Congreso se perfilan agitados, sin cabida para el sosiego. Se habla de pasiones y no de razones así que hasta que no convoquen oficialmente las primarias y comience la recogida de avales no conoceremos a todos los candidatos ni vislumbraremos si habrá elecciones anticipadas.

Visto el panorama, no es de extrañar la escena que circula por las redes sociales donde un ciudadano pregunta a un parlamentario “¿Ustedes por la tarde no trabajan? ¿No?” a lo que el parlamentario contesta “No, por la tarde no venimos…cuando no trabajamos es por la mañana”.

Puedes encontrarme en Facebook, YouTube y en Twitter: @OdalysPadronTFE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus