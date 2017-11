Complicado moverse en coche

Mónica Vidal Sánchez

Responsable de Cambio Climático y Energía de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo)

Vivo en Madrid y sí, es complicado últimamente moverse en coche. Hay restricciones por la aplicación del protocolo de medidas por alta contaminación. Me enfado. Pero ¿por qué? ¿Con quién?

La realidad es que el coche que conduzco es diesel, me compré un diesel porque me dijeron que era mejor, emitía menos CO 2 , y además repostar me iba a salir más barato que si fuera gasolina.

Hoy parece que esta información no era verdad, y que la historia (la sucia historia) del diesel era otra.

Solamente en lo referente al CO 2, en el último informe de la organización Transport & Environment concluyen tras importantes análisis, que un coche diesel medio produce 3 toneladas más de CO 2 que uno de gasolina a lo largo de su ciclo de vida[i].

Son muchas las componentes que han hecho que hoy en día tengamos niveles de NO 2 tan elevados en las ciudades. Y sí, la combustión del diesel de los coches tiene que ver mucho en ello.

La situación de Europa es llamativa, el 70% de los coches vendidos en el mundo se venden en Europa, una verdadera isla de coches diesel para una referencial mundial. Éste es el resultado de un sistema legislativo y financiero que ha distorsionado el mercado del automóvil.

Los test para la homologación de vehículos tampoco han ayudado, permitiendo la instalación de sistemas baratos de tratamiento posterior de gases de escape, que a su vez están en el corazón del escándalo del dieselgate.

Los nuevos test y regulaciones de emisiones están finalmente requiriendo mejores sistemas de tratamiento posterior de gases de escape, que harán descender los niveles de NOx, con el tiempo. Pero el problema de salud en las ciudades es actual, muy actual.

En Madrid se está restringiendo el tráfico puntualmente, pero hay ciudades Europeas en las que se habla de prohibir la circulación de coches diesel.

En ciudades el uso del transporte público debería ser una prioridad de todos, pongámonoslo fácil, limitemos el uso del vehículo privado en ciudad.

NOTAS

[i] Diesel: The true (dirty) story.Septiembre 2017. Transport and Environment [https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/T%26E%20Diesel%20report%20Exec%20Summary%20final%202017.pdf]

