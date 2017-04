Podemos eres tú (feliz cumpleaños)

Fuiste tú, vosotras, vosotros, los que hace tres años sumasteis en un día las 50.000 firmas para que siguiéramos avanzando. Fuiste tú quien compartía vídeos en Facebook, quien hablaba en los bares del chico de la coleta que salía en la tele. Fuiste tú quien discutía con su familia sobre si las cosas podían o no cambiar. Fuiste tú, que ya peinas canas, quien sintió una ilusión que no se sentía desde hacía más de 30 años. Fuiste tú, en Londres, en Berlín, en París o en Nueva York, la que se juntó con otros y otras exiliadas para comentar que algo pasaba en España y conjurarte con ellas y ellos para participar. Fuiste tú quien montó aquel círculo de barrio o de pueblo. Fuiste tú quien acudió a los primeros mítines. Fuiste tú quien la noche del 25 de Mayo se emocionó y hasta lloró… Y eso que no ganamos, aunque todos piensen que lo hicimos. Fuiste tú el que te inscribiste para participar en Vistalegre. Tú nos apoyaste y también nos criticaste. Fuiste tú quien llenó la puerta del Sol aquel 31 de enero. Fuiste tú quien fue a votar y quien creyó que Madrid y Barcelona podían abrazarse y respetarse. Tú fuiste Cádiz, A Coruña, Zaragoza, Valencia. Tú te indignaste y sentiste impotencia frente a la máquina del fango pero no te resignaste. Tú hiciste la remontada que nos llevó a los 5 millones de votos el 20D. Fuiste tú quien marcó el rumbo y quien nos dijo que no montamos Podemos para dar cheques en blanco a los de siempre. Fuiste tú quien masivamente votó unidad y confluencia. Y hoy seguramente eres tú, como la abuela Teresa, quien esta cansada de divisiones y de que hablemos demasiado de nosotras y nosotros mismos. Ayer nos viste en la comisión de defensa y no has dejado de decir en las redes que ese es el Podemos que te gusta. Hemos hecho algunas cosas mal pero no se te olvide que en Podemos, el poder lo sigues teniendo tú.

Feliz cumpleaños, militante; feliz cumpleaños, inscrita.

