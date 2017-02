La directora responde a los lectores

Como parte de los compromisos adquiridos en esta nueva etapa de nuestro diario [Las diez banderas de Público] y con el objetivo de mantener una comunicación fluida y directa con los lectores, la directora, Ana Pardo de Vera, responde todos los viernes a las preguntas relativas al funcionamiento del diario en este blog. Ayudadnos a mejorar: si tenéis sugerencias, comentarios, opiniones… por favor, escribidnos a: buzonpublico@publico.es. Gracias.

Por todo esto, después de muchos años, me veo obligado a dejar de leerlos y de seguirlos en las redes sociales, ya que continuamente me encuentro en sus lineas con opiniones dolorosas, para mi y para muchas familias, que nada tienen que ver con la realidad que yo conozco.

Les escribo para manifestarles mi profundo disgusto al observar que el único enfoque que realiza su periódico sobre el tema de la gestación subrogada supone un continuo ataque a la misma. Entiendo que es un tema polémico que presenta multitud de posicionamientos, y por eso mismo deberían mostrar artículos de opinión que cubra todo ese espectro: a favor (aun no he leído nada así en Público) y en contra (lo cubren abundantemente con opiniones, entre otras, como las de Lidia Falcón, que rozan la injuria; o, en este mismo momento, Nazanin Armanian, que centra su exposición de modo interesado en países del tercer mundo y/o aquellos donde se comenten intolerables abusos contra la mujer, sin referirse a aquellos países donde sí está bien regulado)

Estimado Andrés:

Precisamente porque creemos que el de la gestación subrogada es un debate sin resolver pero que hay que poner encima de la mesa de las instituciones y los partidos políticos, nuestra compañera ​​Marisa ​​Kohan, experta en temas y políticas de mujeres, elaboró esta información que te adjunto y te invito a leer y que contiene todas las posiciones conocidas en este debate, más allá de cada caso particular.

Por otro lado, para delimitar la posición de Público en este tema y sacar ​​la conclusión de que está en contra​ de la gestación subrogada​, haces referencia a dos artículos de Opinión muy concretos; el de Falcón, presidenta del Partido Feminista y contraria a la mercantilización del cuerpo femenino en cualquier supuesto, y el de Armanian, que informa sobre una situación muy concreta y habitual de explotación de mujeres (​la mayoría, niñas) en países asiáticos como fábricas de bebés para satisfacer los deseos de muchos hombres y mujeres ​que quieren ser madres o padres, al tiempo que llenan las arcas de otros/as que se lucran como intermediarios o explotadores de esas fábricas humanas. Son las opiniones argumentadas de dos mujeres, articulistas de Público e independientes, como todos los expertos​, personalidades​ o analistas ​que escriben para este diario.

Ni Público ni su directora han expresado opinión fijada alguna​ sobre el asunto de la gestación subrogada hasta el momento, cuando es una cuestión, además, que en España permanece en el limbo de la no regulación, como la prostitución. Con todo, y en relación a ​ambos tema​s​, este periódico es y será meridianamente claro en su denuncia de las situaciones de trata, explotación y mercantilización del cuerpo de la mujer, sea como fábrica de bebés o de sexo.

Saludos. Sigo las noticias a diario a través de www.publico.es y os escribo porque quería felicitaros​;​ me ha encantado el cambio de diseño de la página.

También quería comentaros, como estudiante de un máster universitario en informática móvil, que se me hace muy extraño no encontrar una sección con todas las noticias sobre las nuevas tecnologías en mi periódico favorito. No sé si esto es porque realmente no existe o porque no he sido capaz de encontrarla.

He visto que existe una sección de videojuegos dentro de ​C​ultura y me parece genial que se tengan en cuenta en dicha sección, puesto que en periódicos más conservadores no se ven como “cultura” y hoy en día tienen un gran impacto en la economía mundial. Sin embargo, creo que no es fácil encontrar noticias sobre innovación y nuevas tecnologías ahora mismo en el periódico y que estas afectan hoy en día a la mayoría de las personas en nuestra sociedad.

Con el Mobile World Congress de Barcelona estos días, busco una forma fácil de encontrar todas las noticias que publiquéis sobre el mismo. Por eso, os escribo este correo como feedback para que sigáis mejorando vuestro trabajo.

Seguid así,

Diego M.