Nos venimos de enterar como sin querer de que Cristiano Ronaldo acaba de contratar los servicios de un bufete de abogados fundado por el ministro de Hacienda para enfrentarse a la multa de 14,7 millones de euros por fraude fiscal. Suena tan normal que mejor no comentarlo.

Una jueza impone a dos personas (o no) de Lugo una orden de alejamiento del perro de seis meses al que arrojaron desde un piso para matarlo. No se pueden acercar al perro más de 500 metros. ¿Y si el perro se acerca a ellos? Suena tan normal que mejor no comentarlo.

La guardia costera libia golpea a un grupo de migrantes y los abandona en el Mediterráneo. Nos ocupamos del mar / y tenemos dividida la tarea / ella cuida de las olas/ yo vigilo la marea /Es cansado / por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado (Krahe). Murieron 50 personas, dice Sea Watch. Se ha abierto una investigación en Sicilia. Precisamente en Sicilia, capital espiritual de la Unión Europea. Suena tan normal que mejor no comentarlo.

EFE: “El Pleno del Congreso ha dado este martes el primer paso para reformar la Ley de Memoria Histórica y declarar nulos los juicios políticos del franquismo. Lo ha hecho aprobando la toma en consideración de una proposición de ley del PDeCAT, que ha sido apoyada por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y todos los partidos salvo UPN y Foro Asturias que, como el PP, han votado en contra, mientras que Ciudadanos se ha abstenido”. El otro día un editorial de El País nos informaba de que Franco ha muerto. Suena tan normal que mejor no comentarlo.

Una tal Isabel Tejero ha sido condenada a seis meses de prisión y 6.000 pavos de multa por un delito de atentado contra la autoridad cuando intentaba paralizar un desahucio en el barrio de Tetuán, Madrid, en 2014. Cuando fueron por los comunistas, yo no dije nada porque no era comunista. Cuando fueron por los sindicalistas, yo no dije nada porque no era sindicalista. Cuando fueron a por los judíos, yo no dije nada porque no era judío. Cuando vinieron a por mí, no quedaba nadie para decir nada. Suena tan normal que mejor no comentarlo.

Siete de cada diez mujeres que sufren violencia machista no denuncian porque están en situación laboral precaria, y hay que tragar (nunca mejor dicho). Suena tan normal que mejor no comentarlo.

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, nos cuenta Europa Press, ha aprobado por unanimidad este martes una proposición no de Ley para instar al Gobierno a que prepare en medio año un Plan Nacional de Prevención contra el Suicidio, dado que en España mueren por este motivo el doble de personas que en accidentes de tráfico. Había que terminar con un poco de humor esta aburrida retahíla de noticias consuetudinarias.

