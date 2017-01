Sandra Bulos Twitter: @sandra_bulos

Desde pequeñita me han importado un pepino las 'celebrities'. No sé qué cojones es una 'trendsetter' ni me importa. Estoy harta de 'it girls'. Odio el pimiento y me encanta la palabra 'paluego'.

Todas estas son razones de peso que me convierten en la guía perfecta para este Marco Incomparable por el que desfilarán los personajes que me dé la gana.

Soy Bulos. Sandra Bulos. Por las buenas soy más cariñosa que Torrebruno, pero por las malas puedo ser peor que Mariló Montero. Si usas palillo, te prohibo leer mi blog