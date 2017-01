Banksy le recuerda a Trump que Steve Jobs era hijo de un inmigrante sirio

Strambotic

Foto: Banksy.

Cuando Donald Trump enarbola su pomposo eslogan “Make America great again” se olvida de un pequeño detalle: América (es decir, Estados Unidos) no se hizo “grande” gracias exclusivamente a los estadounidenses sino también gracias a los millones de inmigrantes que han apuntalado el famoso ‘melting pot’ del que todavía es el país más poderoso del mundo. Como muestra, un botón: Estados Unidos es el país del mundo con más inventores inmigrantes, 194.600, con mucha diferencia con Alemania, el segundo, y otros tres países europeos, Reino Unido, Holanda y Francia.

Uno de esos grandes inventores, o al menos empresario modelo, fue el fundador de Apple, el difunto Steve Jobs, hijo de un inmigrante sirio de la ciudad de Homs que hoy no hubiera podido entrar en el país, excluyente y endogámico, que está construyendo el presidente Trump. Steve Jobs aparece representado en un mural de Banksy en la “selva de Calais”, acarreando el Macintosh origintal y un macuto a la espalda, un inmigrante más como los miles que se agolpan a las puertas del Canal de la Mancha, en Melilla y en Tijuana en busca de un futuro mejor.

Banksy hits the jungle in Calais – with a reminder of the benefits of migration from Syria #SteveJobs #c4news pic.twitter.com/WSMvKANQ0s

— Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) 11 de diciembre de 2015