Compra un bote de Nesquik y encuentra dentro un cuarto de kilo de cocaína

Strambotic

“Me echaron droja en el colacao” es una de las frases legendarias que dejó el recordado José Tojeiro (D.E.P.) en aquel vídeo legendario que fue viral antes de los virales. Un vecino de Zaragoza puede hacer suya la frase introduciendo un pequeño matiz: no le echaron “droja” en el colacao sino en el Nesquik, que encima no hace grumos y es más fácil de esnifar.

Concretamente, 250 gramos de cocaína en un bote familiar de 800 gramos. Esto es una pureza del 40%, más que mucha drogaína que venden por ahí. Es broma, claro: la farlopa no iba mezclada con el Nesquik sino convenientemente guardada en un paquete, según informa el Heraldo de Aragón:

“El cliente del supermercado hizo su compra como siempre y en su lista figuraba una caja de cacao de la marca Nesquik. Cuando la cogió, nada le llamó la atención, pero al llegar a su domicilio y observarla detenidamente, le extrañó que el precinto no estuviera del todo cerrado. Decidió abrirla y, al comprobar su interior, no podía dar crédito a lo que había dentro. Entre el polvo de cacao asomaba un sospechoso paquete con otro tipo de polvo, de color blanco. Sin pensárselo dos veces y para evitar problemas, este zaragozano cogió tanto el bote de Nesquik como el recibo de la compra del supermercado y se fue directamente a la comisaría más cercana”.

¿Qué hacía la droga en el bote de Nesquik? ¿Acaso se trata de una agresiva estrategia de marketing de la marca? ¿O son acaso los camellos quienes, haciendo realidad los temores de las madres, pretenden regalar droja a los chavales para que estos se enganchen desde párvulos y se conviertan en futuros clientes?

Nada de eso. Se especula -y es eso: pura especulación- que algún lumbreras utilizó el supermercado zaragozano como punto de entrega de la mercancía con otro malandrín, sin calcular lo que podía pasar y pasó: que alguien comprara por 3 euros lo que cuesta 13.000 euros en el mercado negro.

Pero la relación entre droja y colacao no termina aquí, amigos. Parece ser que hay personas ahí fuera esnifando rayas de cacao en polvo para colocarse. Dicen que los efectos son parecidos a los de la cocaína pero duran más. Y por dos céntimos la raya. Haz cálculos.

Noticia original en Heraldo de Aragón. Vía Antena3. Con información de Orgullo de Ser.

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

Otras sustancias:

– Más chutes no: Diez cantos a la necia droga

– Mensajes subliminales en las canciones de los Payasos de la Tele

–Cinco posibles explicaciones científicas a criaturas legendarias, del Yeti al monstruo del Lago Ness

–Los olores más fuertes, repugnantes e insólitos que es capaz de desprender tu cuerpo

–El personaje de película más estresado de la historia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus