Cuando la URSS prohibió pinchar canciones de Julio Iglesias por “neofascista”

¿Sabía usted que AC/DC y Julio Iglesias comparten género musical? Efectivamente, ambos eran “neofascistas” para los censores de la Unión Soviética en 1985, año en el que la estrella de la canción ligera tuvo el dudoso honor de ser incluido en una lista de “artistas no recomendables” para pinchar en la radio de la URSS.

Corría el año 1985 y en las ondas a este lado del Telón de Acero sonaban los Dire Straits, Madonna y el bailecito de ‘Walk like an Egyptian’ de las Bangles, mientras en Radio Moscú lo petaba un año más el ‘Trololó’. Nada escapaba al rigor censor de los vigilantes de la ortodoxia política y moral del régimen soviético, a punto de implosionar.

Las autoridades soviéticas estaban aterrorizadas por la “violencia”, el “racismo” y el “anticomunismo” de las bandas capitalistas, pero también por el “erotismo” de Donna Summer o Tina Turner. Las bandas de metal y de punk occidentales eran sistemáticamente tachadas de “violentas”, incluyendo a Black Sabbath, Scorpions (¡!), Madness, B-52 o Kiss. Judas Priest llevaba además el marchamo de “racistas” y “anticomunistas” y los australianos de AC/DC, “violentos” y “neofascistas”. Como Julio Iglesias.

La lista de los artistas prohibidos se titulaba: “Lista aproximada de groupos musicales y artistas extranjeros cuyas repertorios incluyen composiciones nocivas” y fue distribuida entre los dirigientes del Partido Comunista en enero de 1985, con Gorbachov ya como secretario general del tinglado.

La lista negra fue redactada por Komsomol, algo así como las juventudes del Partido Comunista de la URSS, según desvela el libro ‘Everything Was Forever, Until It Was No More’, de Alexei Yurchark, catedrático en Berkeley y experto en cultura popular e ideologías.

En descargo de Julio Iglesias, que será capitalista y follarín como el que más (y lo sabes) pero que de neofascista no tiene un pelo, hay que señalar que los Village People aparecen tildados de grupo “violento”. Juzguen ustedes mismos:

