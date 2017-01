“Buscando a Irene desesperadamente”: el “milagroso” champú contra la calvicie que llegó de Ibiza

Strambotic

El anuncio que ven arriba salió publicado durante la semana pasada en el Diario de Ibiza, que viene a ser la hoja parroquial de la Pitiusa mayor: todo el mundo lo lee. “Buscando a Irene desesperadamente”, escribía el misterioso escribiente. El recorte apareció reproducido más tarde en el no menos popular grupo de Facebook Ibiza Winter Residents, donde la propia Irene respondía.

Intrigado por esta inusual, vehemente y algo anacrónica búsqueda, hice lo que hacemos los periodistas en estos casos: meterme donde no me llaman y contactar a los implicados. El “desesperado buscador” resultó ser un veraneante en la isla, de nombre Andy y nacionalidad holandesa, que contestó a mis preguntas en el correo que aparecía en el anuncio y que ya daba una pista (“hair resurrection”):

“El verano pasado compré un champú en un mercadillo de Ibiza. La chica que me lo vendió me dijo que servía para fortalecer el cabello y evitar su caída. Me llevé un frasco y, ¡sorpresa!, funciona. Cuando se acabó, intenté contactar con ella para comprarle más pero no tenía ni la etiqueta ni el contacto, sólo sabía el nombre, Irene, así que puse un anuncio en el Diario”.

Andy, que no quiere publicar su apellido, tiene “treinta y algún años” y lleva varios veraneando en Ibiza, un destino últimamente muy de moda entre los holandeses, a raíz de la popular serie de TV ‘Verliefd op Ibiza’. El mensaje, por cierto, estaba “obviamente inspirado en ‘Buscando a Susan desesperadamente’”, la película ochentera protagonizada por Madonna, según reconoce. Lo de “desesperadamente” no es una hipérbole, me cuenta: “Estaba perdiendo pelo a gran velocidad y este elixir es milagroso”.

La “desesperadamente buscada” Irene no es otra que Irene Apolo (no es su nombre artístico, se llama así), una druida extremeña que trabaja desde hace varios años con plantas ibicencas para hacer aceites, cremas y esencias que vende en mercados artesanales y en su página web. “Hice el champú para otro chico de la isla, a partir de plantas locales, incluyendo la frígola, una variedad de tomillo endémica de Ibiza que tiene unas propiedades medicinales asombrosas”, me cuenta Irene por teléfono.

“Vendí varios botes este verano, pero he flipado de recibir muchos pedidos de Inglaterra, Holanda y otros lugares de Europa, supongo que de veraneantes. También me han contado que el champú Para Caídas, como lo he llamado, ha salido recomendado en foros de cuidado del cabello. ¿Milagroso? No creo, simplemente eficaz. Yo misma lo estoy usando y la verdad es que te deja el pelo más fuerte y brillante”.

Irene Apolo no tiene reparos en compartir en YouTube la receta de su “champú milagroso”: jabón artesanal, ortiga, romero y la citada frígola ibicenca:

El champú y otros elixires en Laire by Irene Apolo. Con información del Diario de Ibiza.

