Rap bizarro: de Lola Flores a Pepe da Rosa, pasando por Mendoza… oza oza

Dildo de Congost

¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡MC Dildo en la casa emitiendo desde el gueto estrambótico! Hoy escucharemos música rap, que viene a ser como hablar cantando o viceversa. A priori, es el rap uno de los géneros musicales más fáciles de abordar: te pones un chunda-chunda y, sobre él sueltas cuatro tonterías más o menos rimadas y sin melodía alguna. Por ejemplo: “Este artículo es un mojón y tú eres un mondrigón, chin-pón”.

Efectivamente, hacer rap malo es muy sencillo, pero hacer rap bizarro, no lo es tanto, pues se precisa cierto tipo de flow patético no al alcance de todos los mortales. Para demostrarlo, emitiremos una descacharrante playlist con un puñado de raps celtibéricos. Para que amenicen ustedes el cotarro en estas fechas tan entrañables, mientras engullen polvorones, hacen el baile del robot y lloran a moco tendido.

Martes y 13 – “Rap”

No estaría donde estoy si no me hubiera tragado los chascarrillos de Martes y 13 durante tropecientas nocheviejas seguidas, antes de tragar las uvas. Y de Josema Yuste y Millán Salcedo, el mejor era, como todos sabrán, el segundo: a su ingenio le debemos la prodigiosa imitación de Encarna o este surrealista y, al parecer, improvisado rap, donde dice tontunas del calibre de: “Oiiii fijaté el rappp, sacará breterasí, sisilapreseramojaré, se mete un moco y le sale otro uiiii prrrt, me vuelvo loco poco a poco ¿eh? Poco a poco. Anda”.

El rap del IES Antonio de Mendoza

En la localidad jienense de Alcalá la Real se halla enclavado el Instituto de Educación Secundaria “Antonio de Mendoza”. No, no se me ha ido la pinza. Es que resulta que dos alumnos del susodicho colegio se calzaron gorras planas y perpetraron un rap que provocó la vergüenza ajena de propios y extraños, logrando algunas de las rimas más necias de la historia del género: “En el Antonio de Mendoza te lo pasarás muy bien, los profesores son mu buenos y los alumnos también, entramo a la ocho y media y salimo a la tre, en el Antonio de Mendoza te sentirá mu bien”.

Lola Flores – “Alvariño”

Al César lo que es del César y a la Faraona lo que es de la Faraona: con un par de ovarios, nuestra Lola de España fue la primera que tuvo la osadía de hacer rap aflamencao, mucho antes que la Mala Rodríguez o los Kefta Boyz. Y la verdad es que hizo un ridículo espantoso, pero con un par de ovarios: “Alvariño es cariñoso, besucón y muy fogoso es el rey de los mafiosos que es lo que me gusta a mí, ay que sí. Alvariño ponme la mano aquí que la diño”.

El gorrilla – “S/T”



Los gorrillas son unos individuos, casi siempre toxicómanos y/o indigentes, que te “ayudan” a aparcar el coche sin que tú se lo pidas para, acto seguido, pedirte una limosna. Pues uno de ellos, con una pinta de yonkarra que mete miedo, hizo un rap. Carece de técnica, pero le sobra raza: “Dale, dale, vale ahí, vale ahí. Gira, gira, para ti. Dobla toda, toda toda, ahí está. Dame algo pa un café, algo suelto yo que sé. Que no es para droga que es pa comer, me cago en la puta, que es pa un café”.

Arlekín – “Harlem King”

Perteneciente al Olimpo de Toni Genil, Paco Porras y Tamara (de quien fue novio y mánager) Arlekín es uno de los dioses del bizarre nacional. Aunque solía perpetrar una suerte de pop paranormal, también hizo sus pinitos en el rap, bajo el seudónimo Harlem King (¿lo pillan?) donde incluso se permitía el lujo de lanzarle un beef (o agresión rapera) a su ex y otro a Coto Matamoros: “Hey colega, soy Arlekín, mueve tu cuerpo como un latin king. Soy un hombre nuevo, Coto y Tamara me importan un huevo. Puedo mandarles un matón como hizo la Obregón”.

Los Morancos – “El rapero KH7”

Integrado por los hermanos César y Jorge Cadaval, el histriónico dúo de bufones de Triana ha caído muy bajo a lo largo de su carrera. Pero este horrísono rap, balbuceado en un anuncio del lavavajillas KH-7, tiene más delito que la cosa aquella del Arny. Si no, miren que estribillo, miren: “¿Grasa? ¿Susiedá? Tú le enseñas KH7 y ella sola ya se va”.

Jordi Hurtado – “Rapeando en Saber y Ganar”

Amén de ser inasequible al paso del tiempo, Jordi Hurtado es capaz de todo. Sí, me temo que también de rapear. Como lo oyen, en uno de los momentos más lamentables del programa-concurso Saber y Ganar, el presentador tuvo la ocurrencia de hacerle a un orondo concursante varias preguntas a ritmo de rap llegando incluso a faltarle, como mandan los cánones: “No seas gallina y no tardes en contestar esta dura pregunta de Saber y Ganar”.

Pepe da Rosa – “A J.R.”



Aunque nació en Buenos Aires por accidente, Pepe da Rosa vivió la mayor parte de su vida en Sevilla, y su especialidad eran precisamente las sevillanas bufas sobre personajes de series de televisión de moda; lo mismo le cantaba al detective calvo Kojak que a los lagartos de V, pero su cumbre fue un rap sobre J.R., el malvado protagonista de la serie ochentera Dallas, donde decía enormidades como estas: “Del Cabo de Gata al de Finisterre, hay que ver la gente como está con J.R. No es nadie el tío… caminando como un pato y con cara de estreñío”.

La Veneno – “El rap de La Veneno”

Este malogrado travelo, al que entrevistamos poco antes de su muerte, también hizo sus pinitos en la música con el EP Veneno pa tu piel, cuya segunda canción era un rap de padre y muy señor mío. Pasándose la rima por la pepitilla del coño, a la Veneno le bastó y sobró con escupir algunos de sus gritos de guerra para rellenar un rap que, escuchado hoy, resulta ciertamente profético: “Dame Veneno, digo. ¡Ay, que me quedo muerta en la bañera! Que tengo un hachazo, que no un tiburón. En Albacete fue, allí fue, donde el hachazo me lo dieron. El clarinete. Tómalo, cógelo. ¡Piérdete, canalla!”.

Bonus track: El rap de los Reyes Magos

Culminamos nuestra playlist rapera con una defensa de la monarquía frente al rodillo yanqui: los Reyes Magos molan más que Papá Noel. O, al menos, eso dicen estos pobres diablos cuya identidad se me escapa, aunque podrían ser los Chikos del Maíz disfrazados de Reyes Magos. Con unas rimas aún más absurdas que las de Nega y compañía, los Reyes le tiran un guasón beef a Papá Noel acusándolo, entre otras lindezas, de explotar gnomos y de ser un monigote del turbocapitalismo ese: “Te crees que estás en la cresta de la ola y tu pijama lo diseñó Coca-Cola”.

BONUS TRACK: Drama en el portal: Los mejores carteles nunca hallados en una escalera

Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

Más se perdió en Calahorra:

– Ocho pueblos que rinden homenaje al cannabis en sus escudos y banderas

–Diez palabras del andaluz que el resto de España debería apropiarse urgentemente

–Diez palabras que el castellano necesita apropiarse del euskera urgentemente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus