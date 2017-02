“Haz feliz a tu nariz”: así era la publicidad de cocaína en las locas revistas de los años 70

Dildo de Congost

“¿Nos hacemos una loncha?” En la actualidad, y muy a pesar de su alto precio, su baja calidad y lo perseguido que está su tráfico, la cocaína es una droga completamente democratizada, consumida por propios y extraños, obreros y empresarios, ricos y pobres, hipsters y cuñaos. Vamos, que la cocaína es uno de esos productos que no necesita publicidad: se vende sola, diga lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Pero no siempre fue así.

Durante la década de los setenta, la farlopa (“nieve”, la llamaban entonces en las calles) era como el Dom Pérignon de las drogas: una sustancia cuyo consumo estaba envuelto en un halo de prestigio y glamour. No en vano, cuando el presidente Richard Nixon inició su famosa “guerra contra las drogas” en 1971, se cebó con la marihuana, el LSD o la heroína, pero dejó a la coca en paz. Y no es broma.

Tal y como se recoge en un documento oficial de La Casa Blanca fechado en 1975, la fariña en aquellos tiempos se consideraba una sustancia que “no tiene consecuencias serias tales como el crimen, la hospitalización o la muerte”. Así, toneladas de perico salían de Colombia y cruzaban todo el Caribe hasta llegar a Estados Unidos. En una época en la que las fronteras eran mucho más laxas, el polvo blanco invadió literalmente las calles norteamericanas.

Y como las modas sanitarias de la época consideraban que aquel polvillo tan parecido a la harina molaba, se toleraron hasta anuncios de prensa que publicitaban tanto el polvillo en sí como todo tipo de artilugios para guardarlo, conservarlo y consumirlo de la manera más cómoda. Cajitas, tubitos, esnifadorcitos, botellitas, frasquitos, pesitas o picadorcitos especialmente diseñados para consumidores de merca.

Muchos de estos anuncios fueron creados por David Wilfert, director de la agencia publicitaria The World’s Best Ever, especializada en campañas relacionadas con las drogas, y aparecieron en revistas más o menos contraculturales de la época como Head, Rush, Flash, Stoned Age, Hi-Life o la muy longeva High Times, que aún se publica en nuestros días.

Y ya sin más preámbulos, pasemos a contemplar una alucinante selección de anuncios narcóticos rescatados de aquellos irrepetibles días de vino y farlopa.

Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

¡Que no pare la música!

– Ocho pueblos que rinden homenaje al cannabis en sus escudos y banderas

– ¿Tiene Vd. características poco varoniles? Tranquilo, lo suyo tiene remedio

– Diez viñetas que explican el mundo mejor que cualquier libro

– El Museo de los Productos Fracasados

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus