Los ‘cleroflautas’ que apoyaron a Pablo Iglesias en Vistalegre II

Strambotic

Dos monjas y un cura acudieron ayer domingo a Vistalegre II para apoyar la continuidad de Pablo Iglesias al frente de Podemos. Se hacen llamar “cleroflautas” y se han presentado con eslóganes como “Pablo, amigo, Dios está contigo” y “España necesita un clero podemita”. Además, a las 12 han realizado una rápida eucaristía con un pequeño grupo de fieles en la que han pedido a Dios y a los asistentes su voto para Iglesias.

Los religiosos, que pertenecen al movimiento católico ultrarracional De consolatione ultrarrationalis, apoyan a Podemos porque es el partido que “da voz a los menesterosos y desamparados, como hiciera Cristo”. A pesar de ello confiesan que no están ”100% de acuerdo con su programa”, pero las diferencias son pocas y prefieren no ahondar en ellas por miedo a una nueva escisión. “Ayer vimos todo tipo de reivindicaciones aquí, desde una representante de ‘Podemos cannabico’ hasta un señor que salió con una pelota de baloncesto al estrado, o la chica que gritó ‘La revolución será rural o no será”, ha declarado Jerónimo García, condestable del movimiento. “Sin embargo, Podemos no ha impulsado un movimiento católico en su seno, y es una religión a la que siguen millones de personas en España. Ello demuestra una evidente falta de conexión con el Pueblo”.

“Apoyamos a Pablo porque creemos en un Gobierno a imagen y semejanza del Padre: benevolente pero severo, que ame al Pueblo pero que sepa ser firme, que lo guíe y no que se deje guiar, que satisfaga sus necesidades mundanas sin poner en riesgo a la Creación”, sentencia Sor Paso, una de las monjas. “El Pueblo es un rebaño que necesita un buen pastor, un guía que les sepa advertir de los peligros de las iCosas que el capital-demonio poner en su camino. Sin ese pastor el Pueblo está abocado al Apocalipsis, o a una eternidad de asambleas ciudadanas”.

Los católicos ultrarracionalistas tienen una larga trayectoria apoyando a Podemos y Pablo Iglesias. En 2015 acudieron al Vaticano para pedir por la victoria de Podemos en las elecciones generales de ese año, “aunque Dios no nos escuchó en ese momento”, se lamenta García. “Es cierto que el Partido Popular cuenta con mejores eslóganes, como ‘Reza, espera, y no te preocupes’. Ese tipo de lemas son los que dan la victoria al PP, y no ‘Podemos para todas‘, que es más excluyente”.

Para contrarrestar esos eslóganes del PP, García confiesa haber puesto empeño en imaginar los que han llevado hoy en sus carteles. Entre ellos, “Juventud con futuro”, “La revolución será en la fe o no será”, “Apaga la tele, ven a misa” o “Juntas en Cristo”. En otro, “Más oraciones y menos smartphones“, pretenden simbolizar la oración como un “instrumento de cambio mucho más poderoso que las redes sociales”. Además, en un momento en el que un grupo de personas les ha calumniado, han levantado sus crucifijos al grito de “Estas son nuestras armas”.

Los “cleroflautas” han asegurado que, gane o pierda hoy, van a seguir orando por Iglesias. Además, ha recordado que cualquiera les puede prestar una pequeña ayuda económica desde su hogar a través de la página apadrinauncura.com o subscribiéndose a su revista.

Artículo original en Homo Velamine. Vídeo de El Independiente.

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

Acabáramos:

–Franco es kitch: La guerrilla gráfica que impulsó al PP en las elecciones

–Cortan la Gran Vía de Madrid para reivindicar una vuelta al mundo antiguo

–Por qué es mejor elegir a los diputados al azar

–Manifiesto del Ultrarracionalismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus