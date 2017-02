Diez empresas multimillonarias que empezaron como una ‘vendetta’

Strambotic

En la actualidad, estas empresas facturan millones y millones, pero sus respectivas fundaciones no son precisamente historias de amor y felicidad. El cainita capitalismo ha escrito líneas y líneas de odio, rencor e ira, al igual que el nacimiento de estas empresas que empezaron como una simple ‘vendetta’:

¿Qué empresa se fundó? Lamborghini.

¿De quién se vengaba? Ferrari.

¿Qué sucedió? Tras la Segunda Guerra Mundial, Ferrucio Lamborghini creó una exitosa compañía fabricante de tractores. En solo diez años, Lamborghini hizo tanto dinero como para ir comprándose lujosos Ferrari. Sin embargo, llegó a quejarse de la mala factura de los vehículos, algo a lo que el propio Enzo Ferrari le respondió diciéndole que un fabricante de tractores no entendía de coches. Ese comentario fue suficiente para que Ferrucio se lanzara a crear su marca de automóviles.

¿Qué empresa se fundó? Virgin Atlantic.

¿De quién se vengaba? American Airlines.

¿Qué sucedió? Todo empezó por una mujer. Cuando el excéntrico Richard Branson esperaba en Puerto Rico un avión de American Airlines que le llevara a las Islas Vírgenes, donde le esperaba “una hermosa mujer”, la compañía canceló el vuelo. Ni corto ni perezoso, Branson contrató un avión en el aeropuerto y ofreció a los demás pasajeros un billete en su vuelo. Y así empezó todo. Seguro que en American Airlines aún se arrepienten.

¿Qué empresa se fundó? Netflix.

¿De quién se vengaba? Blockbuster.

¿Qué sucedió? Uno de los fundadores de Netflix, Reed Hastings, ideó el proyecto cuando en Blockbuster le obligaron a pagar una multa de cuarenta dólares (unos 35 euros al cambio actual), al devolver tarde una copia de ‘Apolo 13’. Nunca debieron despertar a ese monstruo enfurecido.

¿Qué empresa se fundó? Puma.

¿De quién se vengaba? Adidas.

¿Qué sucedió? Los hermanos Adolf y Rudolf Dassler combatieron juntos en la Primera Guerra Mundial y llegaron a fabricar juntos zapatillas deportivas. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, Adolf acusó a Rudolf de colaborar con los nazis. Volver a trabajar juntos era imposible y Rudolf creó Puma con el objetivo de hundir a Adidas. Todo valía para ser la marca líder que vistiera a las estrellas del deporte y, claro, cuando hay dinero de por medio, ni hermanos ni historias.

¿Qué empresa se fundó? Activision.

¿De quién se vengaba? Atari.

¿Qué sucedió? A finales de los 70, cuatro programadores de Atari se reunieron con el CEO de la compañía para reclamar más reconocimiento. Querían que, al igual que hacían las discográficas, les pagasen comisión por los juegos y que pusieran sus nombres en las cajas. La negativa de la empresa sirvió para que fundaran Activision.

¿Qué empresa se fundó? Gap.

¿De quién se vengaba? Levis.

¿Qué sucedió? Cuando Don Fisher, el fundador de Gap, trató de comprarse unos vaqueros Levis, la falta de una talla que le quedara bien fue decisiva: Fisher decidió crear su propia marca ante el mal servicio recibido por parte de la compañía.

¿Qué empresa se fundó? FedEx.

¿De quién se vengaba? US Postal.

¿Qué sucedió? A finales de los 70, el monopolio de la empresa de correos estadounidense, US Postal, provocaba retrasos y molestaba en particular a profesionales como médicos o abogados. Así, FedEx nació como una empresa de transporte urgente de documentos aprovechando una laguna en la legislación del monopolio de US Postal. El odio creó una nueva empresa y el resto ya es historia.

¿Qué empresa se fundó? Intel.

¿De quién se vengaba? Fairchild.

¿Qué sucedió? Tres de los creadores de Fairchild, la compañía que creó los primeros circuitos y revolucionó Silicon Valley, terminaron huyendo para crear Intel. Tras esta estampida no había rencilla alguna, sino que, simplemente, se sentían abrumados por sus nuevas funciones administrativas y querían volver al laboratorio para volver a crear. Terminaron odiando Fairchild y crearon algo aún mejor.

¿Qué empresa se fundó? Dyson.

¿De quién se vengaba? De la industria de las bolsas para el polvo.

¿Qué sucedió? El fundador de la famosa compañía de aspiradoras, James Dyson, pasó un verdadero calvario para comercializar su producto. Tras crear aspiradoras que no necesitaban de bolsa, intentó que alguna compañía se hiciera con sus servicios, sin suerte: los fabricantes de bolsas para el polvo siempre boicoteaban sus intentos. Fue así como decidió crear su propia empresa, Dyson.

¿Qué empresa se fundó? Sabian.

¿De quién se vengaba? Zildjian.

¿Qué sucedió? Las grandes compañías familiares siempre corren el peligro de acabar igual: mal. Las disputas entre hermanos fueron las que provocaron que los famosos fabricantes de platillos vivieran un cisma que originó Sabian, su principal competidor hoy en día.

¿Qué empresa se fundó? El Liverpool, una empresa futbolística al fin y al cabo.

¿De quién se vengaba? Del Everton.

¿Qué sucedió? Las diferencias políticas del presidente del Everton y propietario del campo de Anfield, John Houlding, con el resto de directivos del equipo, terminaron siendo insalvables. Los directivos decidieron adquirir otro campo y Houlding creó el Liverpool para que jugara en Anfield. Sucedió en 1892 y así, hasta el día de hoy.

Con información de The Telegraph, Expansión, Wikipedia, Hoja de Router y Gap.

