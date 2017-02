Un libro de texto de ética de ESO ensalza como “héroe” al especulador de bolsa Josef Ajram

Iñaki Berazaluce

“Mis héroes: Josef Ajram: ¿qué puede tener un agente de bolsa para que llegue a ser un agente de bolsa para que llegue a ser el héroe de un número grandísimo de fans y un ejemplo para sus seguidores?” Buena pregunta, ¿qué tiene que tener un notorio especulador de bolsa para aparecer en un libro de ¡ética! de la ESO como “héroe”, emparentado con los Beatles (¿?).

La pregunta habrá que hacérsela (y la haremos mañana, en cuanto abran las oficinas) a la Editorial Santillana, editora del libro ‘Valores éticos 1º de ESO’, en el que Ajram aparece exhibiendo su propio libro, con el inspirador título de ‘No sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está’, frase motivadora que le conviierte en un “ejemplo de superación”, según el citado libro de texto.

Foto: Red Bull.

¿Y quién es Josef Ajram, se preguntarán ustedes? Pues nada menos que el campeón español de Ultraman, una disciplina de deporte extremo que convierte el triatlón en un entrenamiento, y un celebérrimo especulador bursátil, que ha amasado su fortuna en la “mina” del ‘day trading’, la operación a corto que consiste en “comprar barato y vender caro”, según la propia definición de Ajram sobre su trabajo. Entre los hitos del “héroe Ajram” está haber pegado el pelotazo especulando en Bolsa con los atentados 11-S. Lo dicho: un héroe.

Un hombre hecho a sí mismo, aunque sea sobre estos cimientos putrefactos, que tiene la generosidad de compartir sus métodos en manuales de autoayuda para aprendices de tiburón de las finanzas y que comparte la cosmovisión de Donald Trump. Estas son algunas de sus perlas, entrasacadas de una entrevista en La Sexta:

-“El 33% del paro en España no es real (…) por eso la gente no saquea escaparates”.

-“Un 8% no está en paro, sino que trabaja en negro. (…) Me revienta pagar impuestos y que otros no lo hagan”.

-“Los parados de larga duración son excepcionales, no podemos hacer de la excepción una norma”.

-“Que los parados de larga duración recurran a la compasión, a la caridad y a su talento”.