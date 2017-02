25 logotipos con evidentes connotaciones sexuales

Strambotic

Es indiscutible que el logotipo es una de las herramientas más importantes de marketing para una marca. Es la tarjeta de presentación y lo que hará que, al final del proceso, el consumidor compre tu producto o no. Pero diseñar un logotipo no es fácil, y menos aún diseñar un buen logotipo. Sin embargo, hay logotipos que llaman demasiado la atención, y no precisamente por lo que representan, sino por la segunda lectura que tienen, especialmente con connotaciones sexuales. Piensa mal y acertarás, que se suele decir.

Mont-Sat

Se puede animar prácticamente cualquier objeto. Esta parabólica hubiese quedado bastante menos perversa si no le hubieran puesto semejante mirada de depravada ni piernas. ¿Llamaríais a estos instaladores de TV?

Comisión de la Juventud de la Archidiócesis de la Iglesia Católica

Desgraciadamente, cada vez que oímos las palabras Iglesia Católica y niños, a todos nos vienen a la cabeza los casos de pederastia. Por sorprendente que parezca, este logotipo pertenece a la Comisión de la Juventud de la Archidiócesis de la Iglesia Católica, e incluso ganó un premio del Club de Directores de Arte de Los Ángeles.

Arlington Pediatric Center

Siguiendo la misma línea, encontramos este logo. De todos modos, parece que el Arlington Pediatric Center se dio cuenta del tremendo error y lo ha modificado a algo que no muestre signos tan evidentes.

Oficina de Comercio Gubernamental (Office of Government Commerce, UK)

Este inofensivo logotipo de la Oficina de Comercio Gubernamental de Reino Unido podía pasar desapercibido hasta… Hasta que lo volteamos a la derecha colocándolo en vertical y nos muestra lo que podría parecer un hombre masturbándose.

Burger and pizza

El secreto no está en la masa sino en ese impúdico pie del cocinero, que deviene en verga lo mires como lo mires.

Human Out

Presuntamente, los muñecos que forman la ‘H’ de Human se están dando la mano pero algún malpensado podría ver que se están comparando las respectivas chorras.

Young Alarm

¿Alarma joven? ¡No es para menos! ¿Cuándo aprenderán los diseñadores que los muñecos dan lugar a malentendidos por su condición reversible?

Safe Place

Tres cuartos de lo mismo: donde el diseñador imaginó un fraternal abrazo, los malpensados (todos los demás) vemos a un señor agarrándole las tetas a una desconocida.

Clínica Dental San Marcelino

“Recuéstese en esta silla, abra la boca y las piernas y déjese hacer. No va a doler nada”.

Academy of Dance Arts

Buscas la fama, pero la fama cuesta. A no ser que bailes en porretas, claro.

The Computer Doctors

Que levante la mano el que en lugar de un pene, primero haya visto un ratón de ordenador.

Catwear

El ojete de un gato como logotipo de una marca de ropa para mujeres. Da bastante repelús. Si lo que querían era llamar la atención, lo han conseguido. Ahora bien, habría que saber cuántas mujeres habrán conseguido atraer hasta la compra.

Instituto del Conocimiento Islámico

No se sabe qué tal les sentaría a los musulmanes al descubrir que el logotipo del se asemeja a dos pechos muy bien puestos.

Instituto de Estudios Orientales

El logotipo del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil no augura nada bueno.

Kids Exchange

Con separar las dos palabras hubiera bastado para evitar que muchos padres y madres se lo piensen dos veces antes de llevar a sus pequeñajos ahí, no vaya a ser que entreguen a la pequeña María y les devuelvan a Mario.

A-Style

Todo un clásico. Nunca dos círculos dieron tanto de qué hablar. El logotipo de la marca de ropa A-Style ha sido comentado en numerosas ocasiones por asemejarse considerablemente a una pareja practicando la caidita de Atenas.

Oficina para la Promoción de la Salud

No está muy claro si este logo pertenece a la agencia de promoción de la salud, o a un club de orgías. ¿Da mal rollito, no?

Kostelecké Uzeniny

Un logo verdaderamente inquietante donde los haya. ¿Era necesario retratar el sujeto con la salchicha en la boca? ¿Por qué esa postura con el cuerpo tan echado para adelante? ¿Por qué esa cara de maníaco?

Atherton Car Centre

¿En serio, de verdad que no había otra manera de combinar la A y las dos ces para no acabar formando un pene con sus dos redondos acompañantes?

Doughboys

Otra vez, aquí tenemos una suma de elementos que dan un resultado muy poco acertado para un restaurante.

Estudio de masaje Loelia

No sólo de penes vive Strambotic. Para cumplir la cuota feminista, os traemos unos labios menores sonriendo verticalmente.

BONUS TRACK: Partido Popular

Por sugerencia de nuestro amable lector @planeterito incluimos en la lista esta gráfica y elocuente versión del logo del PP, obra de Jorge Dorero: “No tiene connotación sexual obvia, pero joden y dan por culo que no veas…”

Vía: Quora, Bored Panda, Complex y Zankrank.

