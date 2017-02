“Los comerciantes pierden mucho más por las grandes superficies que por los manteros”

Jaime Noguera

Hace unas horas, las redes sociales españolas han visto el nacimiento de un nuevo manifiesto popular que busca que en nuestro país se deje de perseguir judicialmente algo tan sencillo y natural como la supervivencia. Sus promotores denuncian desde el madrileño barrio de Lavapiés que (como bien debe saber el ex duque em…Palma…do) la actual legislación española considera una mera falta el fraude fiscal anual hasta los 120.000 euros y sin embargo condena la venta ambulante con penas de hasta dos años de cárcel. Algo escandalosamente injusto sin lugar a dudas.

Los sin papeles pasan a la acción.

La ASPM (Asociación Sin Papeles Madrid) de nació en 2008 para luchar contra la persecución policial a la que se veían sometidos los manteros de la capital de España. Tras diversas campañas y manifestaciones, en 2010 consiguieron, con el apoyo de muchos otros colectivos, “despenalizar la manta” legalmente. Sin embargo, con la reforma del Código Penal llegado de la mano de la Ley Mordaza, se ha vuelto a tipificar como delito la venta ambulante. En concreto en su artículo 274.3.

Por ello, diversos colectivos como Campaña Papeles por Derecho, Cooperativa de Manteros y Lateros de Madrid , Valientes Banglas, y Asociación Sin Papeles, que sobre todo tienen presencia en el barrio madrileño de Lavapiés y se caracterizan por la lucha mestiza, han decidido lanzar un mensaje al país: vecinos y vecinas de esta comunidad, con y sin papeles, luchan juntos.

Entrevista al activista

Tras conocer la noticia y leernos el documento, hemos conseguido contactar con David Flores, miembro de ASPM para que nos explique de qué va esta iniciativa.

¿Cuánto le puede caer a alguien que venda unas gafas “Ray Beni” o unas zapatillas “Avivas” expuestas sobre una manta?

De 6 meses a 2 años. Por simplemente buscarte la vida con las pocas opciones que deja la Ley de Extranjería.

(Como señalan David y el documento del que hablamos, ante la imposibilidad de obtener un contrato de trabajo, el estatus de irregularidad administrativa o de “sin papeles” de la Ley de extranjería obliga a muchas personas inmigrantes a ser explotadas como jornaleros o en el empleo doméstico…o a vender en la calle. No hay más opciones. Además, cuando un mantero es condenado por vender, esto cierra de facto cualquier posibilidad de regularización futura debido a los antecedentes penales. Esto es lo que desde Despenaliza la Manta, llaman la criminalización de la pobreza.)

¿Qué objetivos tenéis?

El objetivo es hacer presión desde la sociedad civil para transformar una Proposición No de Ley que fue presentada en el parlamento por Podemos el pasado 15 de diciembre en una Proposición de Ley. Para ello queremos que haya una campaña de lucha conjunta entre gente con y sin papeles para que, pronto, las personas que pueden ser encarceladas por tratar de sobrevivir no lo sean.

¿Podemos se inspiró en vuestro movimiento?

Sí, nos escuchó y se hizo eco de lo que era una exigencia ciudadana.

Decís en el manifiesto que la ley actual es inadecuada…¿No sirve?

No, no sirve. Cuando uno necesita sobrevivir y no tiene otra salida, ni siquiera la cárcel es una amenaza disuasoria.

¿Y los comerciantes? Puede que no les guste el manifiesto.

Siempre se apunta a las pérdidas de los pequeños comercios y se apunta a los de abajo, a los manteros, sin embargo no se apunta a las grandes empresas, la liberalización de los horarios…Habría que ver si las ventas de los manteros son comparables a las ventas de las grandes superficies.

Habrá gente que diga…”Vaya gente, yo en lugar de pagar el autónomo y declarar el IVA me voy a hacer mantero”

Pues a ver cómo se lo pasa cada día cargado de un lado al otro, pasando frío y viviendo con el pánico de que llegue la policía y le quite todo. Que pruebe…

¿Hay algún mensaje que quiera compartir el colectivo mantero con nuestros lectores?

Quieren que se comprenda que ser mantero no es un sueño, no es su objetivo en la vida, es una manera de sobrevivir. También quieren dejar claro que no son mafias. Lo que hacen es vivir día a día con lo que ganan.

¿Firmas?

Puedes leer y firmar el Manifiesto por la Despenalización de la Manta aquí. Yo ya lo he hecho.

Jaime Noguera es mantero digital. Malvende por internet su excelsa novela ‘España Guerra Zombi’.

