Un concejal de un pueblo de Granada asegura haber fotografiado un fantasma en su Ayuntamiento

La niña de Rajoy ha aparecido, en versión fantasmal, en una foto realizada por un concejal de Vegas del Genil que ha desatado la polémica en este municipio de Granada. Sorprendido, asegura, por extraños ruidos cuando ya se había hecho de noche, tras sacar una foto al vacío con su móvil, al concejal casi le da un patatús al comprobar en su despacho que, en la pantalla del teléfono aparecía lo que él y a muchos otros vecinos del pueblo les parece un espectro. No han tardado nada en recurrir a los servicios de una exorcista muy particular: una monitora de Reiki.

Según los medios locales, las limpiadoras del ayuntamiento de Vegas del Genil ya llevaban con la mosca detrás de la oreja algún tiempo. Se quejaban de “un inexplicable frío” en el salón de plenos, a pesar de que ponían la calefacción a 30 grados y que los técnicos de mantenimiento aseguraban que todo funcionaba correctamente.

Terror en el ayuntamiento

Los posibles problemas de aislamiento del edificio no hicieron mella en el concejal protagonista de este episodio paranormal, que permanece en el anonimato por decisión propia. Hace algo más de una semana se quedó hasta tarde trabajando y, según ha declarado a El Ideal, notó de pronto el mencionado frío de marras.

Ante la posibilidad de que hubiesen entrado ladrones en el edificio, el edil se dirigió al pasillo y sacó una foto para que saltase el flash y poder ver si había algún caco haciendo de las suyas. Al no ver nada, volvió a su despacho y examinó la foto. Entró en pánico al comprobar con estupor que en ella aparecía una niña… o una muñeca de Famosa.

Un compañero del consistorio se acercó a por él y le intentó tranquilizar. Decidieron no comentar el tema para no alarmar a las trabajadoras que acudían en turno de tarde. Pero el escalofriante encuentro del concejal ya había saltado del whatsapp a las distintas delegaciones, así como la foto acongojante.

Exorcismo por reiki

Otro concejal, de cuya filiación política tampoco informan los medios, decidió contactar entonces con “una experta en este tipo de fenómenos” que se plantó en el Ayuntamiento a los pocos días para llevar a cabo una sesión de limpieza sin lejía ni aguafuerte. El concejal-medium, con toda la razón, no las tenía todas consigo con la selección de la exorcista: una monitora municipal de reiki.

“Esto siempre me ha parecido una gilipollez. Soy escéptico, no creo en absoluto. Cuando veo en la tele esos programas paranormales los quito enseguida no porque me den miedo sino porque me parecen una tomadura de pelo. Pero tengo que admitir que me cagué de miedo. Esto es surrealista, muy delicado, parece un chiste pero te aseguro que no tiene ni puñetera gracia”