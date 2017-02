Ocho prominentes homófobos que acabaron saliendo del armario

Noemí Rivera

Por mucho que se empeñen los salvadores de almas, todo indica que la homosexualidad no tiene cura. Que se lo digan a John Smid, que dedicó media vida a que los gays volvieran al redil de la heterosexualidad, y terminó casándose con un señor igualito a él. Pero no nos lamentemos aún por este tropiezo: puede que el homosexualismo sea incurable, pero al menos sabemos que la homofobia tiene remedio. ¡Albricias!

De Le Pen a Le Pene

¡Quién le iba a decir a Marie Le Pen, lideresa de la ultraderecha francesa, que entre sus filas había un díscolo gay! Pues sí, parece que en el circo del Frente Nacional los enanos están empezando a crecer.

Florian Philippot, el número dos del partido ultraconservador que se opone al matrimonio y adopción homosexual, ha sido cazado in fraganti en Viena de la mano de su novio, según ha destapado la revista Closer, que también aireó en enero los líos amorosos del presidente de la República con la actriz Julie Gayet.

El ex líder del Ku Klux Klan, pillado cepillándose a un travesti negro

En el asiento trasero de un coche y manteniendo relaciones sexuales con un prostituto travesti negro. Así fue sorprendido Frazier Glenn Miller, de 73 años. La noticia en sí no despierta gran interés hasta que descubrimos que nuestro amigo Franzier fue un ex líder del Ku Kux Klan, la organización ultraderechista de Estados Unidos que durante casi 150 años se ha dedicado a perseguir –incluso a asesinar– a homosexuales, gais, judíos, comunistas y demás personas que a su parecer suponían una amenaza para la supremacía de la raza blanca.

Pero todo tiene una explicación, según declaró Miller en su defensa, “atrajo al prostituto al punto de encuentro con la intención de darle una paliza”. Claro, y una cosa llevó a la otra…

La ex promotora de boxeo atrapada en un cuerpo de hombre

Frank Maloney, ex promotor de boxeo que llegó a decir que había demasiados gais en las calles de Londres –concretamente se refería al hecho de que alardeasen su sexualidad abiertamente en las calles–, resulta que acabó saliendo del armario, y por la puerta grande además.

“Nací en el cuerpo equivocado y siempre he sabido que era una mujer”, declaró para el diario británico Mirror. Ahora, Frank se llama Kellie y está en pleno proceso de cambio de género. Su ex mujer, con la que ha estado casado durante 20 años y con quien tiene dos hijas, aún no se ha recuperado del shock. Y no es para menos.

Terapias no tan reparadoras

“¿Se siente atraído por personas de su mismo sexo? ¡Deje de ser gay gracias nuestras efectivas terapias reparadoras!”. Este podría ser el eslogan de uno de los muchos centros de “curación de la homosexualidad” -como si de una enfermedad se tratase- que abundan en el planeta.

Christian Schizzel fue uno de los pacientes “satisfactoriamente curados” en este tipo de centros, y durante siete años fue el rostro del movimiento “ex gay” en Estados Unidos. Sin embargo, finalmente ha decidido dar la cara desde el otro lado de la acera, confesando su homosexualidad por segunda vez.

“No le deseo esto a nadie, ni siquiera a los que me perjudicaron más en esta vida”, ya que se trata de un proceso “dañino y doloroso”. Relata Schizzel. “Mi sexualidad es un hermoso regalo de Dios”.

No sólo fracasó en curar gays… ¡se contagió!

John Smid, líder de la congregación cristiana ‘Love in action’, dedicó casi dos décadas de su vida a “curar homosexuales”. La congregación está convencida de que la homosexualidad es un “arma que usa Satán para destruir los individuos” y que sólo “el poder de Dios puede vencer”, casi nada.

Pues bien, resulta que ahora Smid ha confesado abiertamente su homosexualidad y se ha casado. “A mi edad no tengo tanto tiempo por delante, así que no puedo vivir con esta mentira por el resto de mi vida”, explicó para justificar su repentina conversión.

El pastor gay reconvertido (sin éxito) en heterosexual

Hace unos años, el pastor evangelista y fundador de la Iglesia de la Nueva Vida Ted Haggard promulgaba que la homosexualidad era un pecado, pero en unas declaraciones realizadas en 2012, dijo que el matrimonio gay debería ser legal, a pesar de que no sea bíblico. ¿Qué le ha hecho cambiar de parecer? Su escandalosa salida del armario.

Y es que Haggard fue sorprendido practicando sexo con un prostituto. Tras el escándalo, los ministros de su congregación rápidamente sometieron al “pecador” a una terapia intensiva y expiación de tres semanas. Transcurrido el tiempo, Haggard fue declarado “totalmente heterosexual” por uno de los ministros; sin embargo, el paso del tiempo ha dejado muy claro lo que todos ya sabíamos: Haggard es gay y nunca dejará de serlo.

El senador republicano que salió del armario

“Soy gay. Esas son palabras que para mí han sido muy difíciles de decir durante mucho tiempo”. Con esta frase salía del armario en 2010 Roy Ashburn, senador republicano del estado de California, tras haber sido arrestado por conducir borracho después de abandonar un club gay.

Casado y con cuatro hijas, el bueno de Roy votó en contra de todas y cada una de las propuestas a favor de los derechos de los homosexuales en el estado de California durante 15 años; por ejemplo, votó en contra del día de Harvey Milk (el célebre activista gay asesinado en San Francisco) o del reconocimiento de los matrimonios homosexuales en California.

Según confiesa, actuaba tal y como sus votantes querían que actuase. Por fortuna, tras su salida del armario, Ashburn ha cambiado de parecer: “jamás me volveré a callar en lo que se refiere a los derechos de los homosexuales”.

“Yo no quería. Un grupo de negros me obligó”

Bob Allen, otro senador republicano, en este caso de Florida, llevo a cabo una campaña de recogida de votos en contra de los derechos de los homosexuales a principios de los noventa. Pero el pobre Bon se convirtió en el hazmerreír de la política del país después de su patética defensa al ser pillado ofreciendo favores sexuales a un agente de paisano a cambio de veinte dólares.

Su excusa para actuar de aquella manera fue que, según él, se sintió amenazado por el grupo de hombres de color que se encontraban en el baño junto a él, así que pensó que la mejor manera de salvar su pellejo fue realizar dicha propuesta sexual. “No quería contribuir a la estadística de asesinados”, declaró.

Con información de: Yorokobu, KienyKe, Strambotic, Cromosoma X, Pink News, El Confidencial, Vanity Fair, MyMag, Dos Manzanas, Wikipedia.

