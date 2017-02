Que Dios te pille confesado: la figura del Papa que graba tus conversaciones

Strambotic

La próxima vez que entres en una habitación y veas una escultura del Papa Paco levantando una mano es señal de bendición, no te fíes un pelo. Puede que esconda una cámara, un micrófono, un grabador de voz, un GPS y quién sabe qué artilugios más de espionaje.

El Papa de la foto es un invento de La Tienda del Espía que puede customizarse en cualquiera de los cuatro establecimientos que la cadena tiene en España. Concretamente, este Sumo Pontífice espía está en la sucursal de Bilbao y cuesta entre 500 y 1.200 euros, “en función del equipamiento que le pongas”, según me cuenta Jenny, dependienta de la tienda bilbaína.

¿Realmente hay alguien tan taimado como para ocultar un micrófono en la estatua del Papa? “Pues sí: ya hemos vendido unos cuantos”, me contesta. No sólo eso, en la Tienda del Espía también disponen de vírgenes y crucifijos con cámaras y micrófonos ocultos. En el caso del Papa, la cámara podría situarse en el crucifijo, pero no en los ojos de Su Santidad (“el cuello es muy estrecho”, me aclara, si bien “los técnicos son capaces de hacer milagros”). Nunca mejor dicho.

El catálogo de objetos cotidianos en los que la Tienda del Espía puede instalar artilugios de vigilancia son virtualmente infinitos, desde una escoba (¿quién sospecharía de una escoba?) hasta almohadas, marcos de espejos, escobilla de wáter o peluches con GPS, “por si dejas a tu hijo con su padre y quieres saber adónde le lleva”, me aclara Jenny.

Lo dicho: no te fíes del Papa, pero tampoco de las escobillas del W.C.: las carga el Diablo.

Visto en el FB de Jorge ‘Yo fui a EGB’ Díaz.

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

BONUS TRACK: Cuando el cristianismo “prohibió” la reencarnación

En otro orden de cosas:

–Chemtrails, el (fallido) plan para exterminar a la Humanidad

–Desde Rusia con amor: las fotos más delirantes de los sitios de ligoteo rusos

–La horda de desalmados que se dedica a corromper los entrañables ‘pinta y colorea’

– Los diez mejores carteles del cine español

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus