Finales alternativos al culebrón de Errejón e Iglesias: Así fueron los Vistalegres de otras parejas mal avenidas

A Iñigo Errejón y a Pablo Iglesias parece que se les rompió el amor de tanto usarlo, que diría La Más Grande. Es ver la cara que ponen cuando el uno habla del otro y viceversa y morirse un gatete en algún lugar del mundo. Una pena, vamos.

Del conflicto entre los que otrora fueran supercoleguis mucho se ha escrito ya y no será este el lugar donde seguir bostezando con el tedioso análisis sobre las diferencias ideológicas y estratégicas de esta pareja tan mal avenida. Porque ya sabéis que en Strambotic somos más de aventurar futuros alternativos y de apostar, mejor si es con pasta de por medio, por los posibles finales de esta relación. Y para ello qué mejor que analizar algunos ejemplos reales de otras parejas famosas que ya vivieron sus particulares Vistalegres 2 con desiguales resultados en lo referente a sus malos rollitos. Veamos algunas de ellas y hagan sus apuestas.

Jamás duró una flor dos primaveras, no te digo dos Vistalegres…

Marta Sánchez y Carlos Baute: La reconciliación

¿Cómo? ¿Qué no sabíais ni que habían discutido? Con lo bien que se los veía cuando se mandaban canciones de Cuatro Cuarenta… Pues todo lo contrario, resulta que “Colgando en tus manos” es precisamente el origen de su disputa porque, según la cantante gallega confesó a Risto Mejide, por su dueto con Carlos Baute solo cobró 6.000 euros. Además, Marta Sánchez se refirió al venezolano como «un chico que tiene muchas armas para quedar bien con todo el mundo y ser simpático. Hace muy bien su papel. Él sabe dónde quiere llegar y va por ello », unas palabras que no hicieron mucha gracia a Baute quien, ofendido, respondió así:

Sin embargo, las cifras todo lo pueden, y tiempo después, para celebrar que el videoclip del temita en cuestión había superado las 300 millones de reproducciones en Youtube, Carlos Baute publicó en Instagram una imagen del vídeo con el texto: «Guaoo, el vídeo de Colgando en tus manos llegó a 300 millones de views. A ver si nos vemos y lo celebramos, Marta», a lo que Sánchez respondió con otra imagen de ambos durante el videoclip acompañada del texto: «Gracias a todas las personas que han visto nuestro vídeo».

¿Ayudarán las últimas cifras del CIS que ponen de manifiesto que pese al mal rollo morado, Podemos y sus confluencias continuarían en segundo lugar respecto a la intención de voto con un 21,7%? ¿Volverá a enviar Pablo poemas de su puño y letra? ¿Le responderá Iñigo con las fotos de cuando estuvieron por Venezuela? CUIDADO… CUIDADO…

Axl y Slash: Nunca digas nunca

Preguntado hace 5 años sobre una hipotética reunión de Guns N’ Roses, Axl Rose se limitó a contestar: “no en esta vida.” Pues bien, se entiende que Axl debe de haber muerto y resucitado al menos una vez en el último lustro sin que tamaño milagro haya trascendido demasiado porque tanto él como el mítico guitarra Slash vuelven a subir juntos al escenario después de 23 años sin hablarse y con declaraciones poco amables como cuando Axl se refirió a Slash como “un cáncer que habría que estirpar” o como esta entrevista de Slash explicando en estos términos lo que le importaba GN’R.

El rencor entre las dos caras visibles de Guns N’ Roses podría venir de la partida del grupo de Slash a raíz del mal ambiente que se vivía en la banda por las constantes excentricidades y salidas de tono de Axl al que según el guitarra siempre le ha gustado una fiesta y una bulla.

Y tanto tiempo después no sabemos que habrá pasado para que Axl se haya acabado bajando del burro y haya sido él el que se volvió a acercar a Slash para darse las manos y hacer las paces pero lo cierto es que en abril del año pasado Axl y Slash volvieron a reunirse en el Troubadour, el local de Los Ángeles donde debutaron como formación 30 años atrás. Claro que igual algo tiene que ver la jugosa perspectiva económica de su Gira Mundial 2017 en la que los precios de las entradas que aún quedan sin vender oscilan en España entre los 150 y los 250€. ¿Tardarán Iñigo y Pablo 23 años en superar lo suyo? All we need is just a little patience

Caminero y Simeone: Ajo y Agua

Cuando se anunció la llegada de Diego Simeone al Atlético de Madrid, volvió a la memoria de muchos colchoneros el mal rollo que el técnico vivió veinte años atrás con su excompañero de equipo y actual director deportivo, José Luis Pérez Caminero. Y todo a raíz de que el periodista deportivo José Oneto insinuara en un programa de radio que Caminero había tenido un affair con Carolina Baldini, esposa de Simeone, y desde entonces la leyenda de la infidelidad ha perseguido tanto al Cholo como al director deportivo, aunque visto como se las gasta Simeone solo podemos recomendar lo de #CamineroAsíNo

Verídica o no la causa, parece que ambos siguen sin tragarse aunque no han tenido más remedio que aguantarse el uno al otro y volver a formar equipo en el club que les da de comer. En el caso de Errejón e Iglesias no creemos que haya habido ningún intercambio de parejas pero para que sigan trabajando juntos puede que tengan que aplicarse el clásico a joderse y a aguantarse para que su partido llegue a Champions.

Martes y Trece: Cada uno en su casa y Dios en la de Encanna

El mítico dúo humorístico formado por Josema Yuste y Millán Salcedo no ha vuelto a los escenarios pero sí que aparece de vez en cuando en remuneradas entrevistas hablando de buen rollo de sus trapos sucios. Una de las más sonadas fue la que les hizo Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ en la que Millán explicó el porqué de su separación en 1997 después de 20 años de éxito televisivo y mal rollo fuera de cámara: “Un día me quedé en blanco en una actuación y al día siguiente estaba ingresado. Estuve 40 días ingresado en el Incosol. Me dio un surmenage (un síndrome de estrés prolongado debido a un desgaste profesional)”, vamos, que se le fue la olla de tanta empanadilla, tanto digamelón y tanto engancharse a Madonna.

Josema, por su parte, aseguró a Bertín que ya no sabían qué hacer para seguir siendo graciosos, y ambos confirmaron que no había ninguna posibilidad de que volviera ‘Martes y trece’. En el caso de Pablo e Iñigo no sabemos cuál de los dos tiene más papeletas de que se le acabe yendo la pinza y cuál se está quedando sin pizca de gracia pero lo que es seguro es de ya nunca volverán a lavar sus trapos sucios con Detergente Gabriel.

Pedro Almodóvar y Carmen Maura: Volver (y volver a discutir)

Almodovar y Maura, Maura y Almodovar, un tándem que al igual que Pablíñigo parecía perfecto, basado en la pura devoción mutua, y que pasó del amor total al desprecio absoluto con sus idas y venidas. Te adoro y te odio: eres mi musa pero voy del brazo a los Oscars con Bibi Ándersen, eres el más grande director español, pero aseguro al recoger la Medalla de Oro de la Academia de 2009 que “El único momento en el que lo he pasado mal en mi carrera fue en el rodaje de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios“. Y eso que mucho antes, en los Goya de 1990, Almodóvar ya hizo un intento de fumarse la pipa de la paz dirigiéndose a Maura en estos cariñosos términos:

Nueve años más tarde, cuando falleció la madre del director manchego, Maura lo acompañó en el entierro y tiempo después la actriz aseguró: “Cuando nos encontramos después de diez años, a los treinta segundos podíamos tener una conversación igual que entonces. Nos conocemos mucho, creo que nos queremos.” Se querían tanto que en 2006 llegó el reencuentro con (cómo no) con “Volver”. Pero fue volver, y volver a las andadas porque en 2012 Carmen Maura aseguró que no creía que volviera a rodar con Pedro Almodóvar a lo que el hermanísimo del director contestó vía Twitter así de directo.

Y hasta ahora, la misma frialdad. ¿Irán Pablo e Iñigo del brazo en los próximos Goya o volverá Pablo Iglesias a duplicarse e ir solo tanto a la gala de los Premios de la academia como a La Sexta Noche? ¿Habrá un Volver Podemita tras Vistalegre 2? ¿A cuál de los dos le darán el Goya a la Película que se están montando?

Aznar y Rajoy: El desprecio

“Quiero comunicarte, por medio de estas líneas, mi decisión de renunciar a la presidencia de honor del Partido Popular.” Esta fue la particular forma en la que José María Aznar le dijo a Mariano Rajoy eso de “no eres tú, soy yo” y cortar de todas todas a finales del año pasado después de un largo idilio que llevaba agonizando mucho tiempo tal y como se podía intuir viendo la efusividad con la que Aznar acostumbraba a saludar a Rajoy.

Con una breve misiva, Jose Mari pasó de ser presidente de honor a un simple militante, mandando así a Mariano directamente a la Friend Zone de la política justificando su decisión en que Faes ya no está vinculada al partido aunque lo cierto es que los últimos años deterioraron la relación de ambos políticos, languideciendo desde el colegueo y el dedazo hasta la enemistad más manifiesta. A estos dos no les ha hecho falta siquiera llegar al congreso del partido en el que obviamente Aznar no participará para cortar por lo sano, eso sí por vía epistolar. Seguro que Pablo e Iñigo prefieren las nuevas tecnologías para estos menesteres y no pasar de los 140 caracteres aunque sea obviando lo del “mireustez”.

Fue afeitarse el bigote y acabarse lo que se daba.

Luis García Montero y José Antonio Fortes: a hostiacina limpia

La bulla entre los doctos académicos Luis García Montero y José Antonio Fortes, se remontan a unas chanzas de Fortes a Montero a las que este último respondió, según frases textuales del juez responsable en aquel entonces del Juzgado de lo Penal nº 5 de Granada con “palabras sumamente groseras al profesor Fortes” para las que el Juez “no encuentra justificación alguna y menos aún procediendo de quien proceden, un reputado escritor y profesor de literatura, y el lugar en que se producen, en pleno Consejo del Departamento de Literatura”. Y parece que no fue solo una cosa de palabras (como esa usada por Fortes en la que sustituía la letra R por la L en el apellido de la mujer de Montero para referirse a Almudena Grandes); sino que desde el rectorado de la Universidad llegó a decirse incluso que “ha podido haber problemas de agresiones físicas.” Vamos, hostias a rodabrazo entre la Jet de las letras.

García Montero y Grandes a la entrada del juicio por el asuntillo de Fortes.

Una rivalidad la de Montero y Fortes al más puro estilo Góngora y Quevedo en la que Montero llegó a aprovechar su columna en El País para llamar a Fortes ‘pertubado’ y ‘tonto indecente’, palabras por las que Montero pediría disculpas pero que no le libró de llegar al ya mencionado tribunal granadino. Años más tarde, Fortes se vengó en su libro ‘Intelectuales de consumo’ donde el nombre de Luis García Montero se repite 171 veces y siempre en términos poco halagüeños. ¿Dejarán de una vez de pelear verbalmente y veremos a Errejón e Iglesias llegar a las manos tras Vistalegre 2?

Tupac y Notorious B.I.G: Guerra de bandas y asesinato

Y esperemos que no llegue la sangre al río tras Vistalegre 2 y no tener que ver como Echenique y Tania Sánchez capitanean cruentas venganzas como las que se fraguaron en el caso de estos dos míticos raperos, amigos en un principio, cuya guerra abierta entre ambos se trasladó a las calles de las diferentes costas de los Estados Unidos, donde las bandas afines a cada uno de ellos dejaron un reguero de muertos, incluidos ambos raperos que fueron asesinados antes haber cumplido los 25 años.

Notorious B.I.G y Tupac cuando aún iban de buenri

La historia se remonta a 1994, cuando dos hombres armados entraron en los estudios de la Death Row Records en Nueva York y dispararon cinco veces contra Tupac, quien milagrosamente logró sobrevivir y acusar directamente a sus entonces amigos Puff Daddy y Notorious B.I.G de estar detrás del asunto, algo que ambos negaron pero que supuso el principio de una enemistad alimentada por el tema ‘Who shot ya?’ (¿Quién te disparó?) de N. BIG y el posterior sencillo de Tupac en el que aseguraba haberse acostado con la esposa de Puff Daddy y venía a decir que Notorious copiaba su estilo.

Dos años más tarde el coche en el que viajaban Suge Knight y Tupac fue abatido a tiros por los ocupantes de un Cadillac blanco lo que causó la muerte de Tupac una semana después. Y seis meses más tarde fue asesinado Notorious B.I.G, de la misma forma, en lo que pareció un ajuste de cuentas.

En el caso de los podemitas la verdad es que no vemos a Monedero o a Rita Maestre muy de disparar desde Cadillacs blancos sino más bien, como decía Gila, de insultar un poco que “matar no matan, pero desmoralizan”.

