Quince portadas de discos que trataban de ser sexy y daban risa

Strambotic

La línea que separa lo sublime de lo ridículo es muy fina. La que separa la sensualidad del humor involuntario, también lo es. Pocas cosas dan tanta vergüenza ajena como alguien que intenta ser seductor y lo que consigue es dar ascopena. Y si no que se lo digan a los intérpretes que protagonizan estas insinuantes portadas, de Prince a Mayra Gómez-Kemp, pasando por el inevitable Tino.

Más de uno nos tachará de crueles por destapar estos vestigios de un pasado olvidado. Pero creemos que es necesario para que la Humanidad aprenda de sus errores. Al final, la desaparición del formato físico traerá algo bueno: que no se vuelvan a hacer portadas como estas.

Cher – Take me home

Cher disfrazada de portada de un viejo Cimoc / Zona 84. No hay más que ver su cara: ni ella misma se lo cree. Así es complicado seducirnos. ¡Y cuidado con pincharse con la armadura!

Excitómetro: 5/10

Adrián – Qué chulo es

Cantante melódico de corta carrera y voz semejante al rubio de Los Pecos, se muestra aquí en su foto más sensual y viril. Sí: te está mirando a ti, guapo.

Excitómetro: 1/10





Prince – Reams… of cream!

El enano de Minneapolis siempre ha estado obsesionado con el sexo opuesto. Aunque con portadas como estas, comprendemos que el sexo opuesto no esté precisamente obsesionado con él. El sexo propio es otro cantar…

Excitómetro: 3/10

Pencas Kanvas – Colección de Oro

La masculinidad tiene un nombre: Kanvas Pecas.

Excitómetro: 6/10

Natalia Estrada – Quiero cantar

Natalia Estrada desnuda… de momento vamos bien. Pero… ¿por qué, POR QUÉ diantres está cubierta por… alcachofas de metal? Muy sencillo: el single está patrocinado por el brebaje más infame jamás concebido al oeste del Danubio: el licor de alcachofas Cynar. Yeah.

Excitómetro: 5/10

Minerva – No quiero promesas

Hacer una portada para un disco no es como hacer las fotos de la visita al Monasterio de Piedra. Un fotógrafo profesional puede tirar todas las fotos que necesite para obtener el resultado más óptimo. En este caso sólo nos queda preguntar: ¿tanta prisa tenían? Minerva, estamos llorando por ti.

Excitómetro: 3/10

Millie Jackson – Back to the seat

La música de Millie Jackson no ha pasado, nos tememos, a la historia. Pero la portada de este disco sí que lo ha hecho. La relación entre ambos casos es más que evidente: ¿quién diantre quiere tener en casa un disco con semejante portada?

Excitómetro: 0/10

Mabel – Somos la generación de los 80

Aunque parezca cosa de ciencia ficción, estos tipejos eran en su día ídolos adolescentes en todo el país: la “generación de los 80″ estaba un poco sonada. Mike Tramp, su líder, nos enseña insinuante sus caderas y amenaza con seguir bajando esos pantalones tan sexys….

Excitómerto: 4/10

Paloma San Basilio – Vida

Será que nuestra mente ya espera siempre lo peor, pero… ¿a alguien más le viene a la cabeza la palabra “bukkake”?

Excitómetro: 6/10

Acuario – Flor de viento

Por algún motivo alguien pensó que vestir a Maira Gómez Kemp y sus amigas con bolsas de basura era el summun del erotismo. Sus caras de supuesto deseo consiguen el efecto contrario al deseado.

Excitómetro: 4/10

Diebold – Diebold & CO

El plan maestro de Diebold para ligar con chatis (o no) es irrefutable. Trabajar mucho en el gimnasio y, además, hacerse cantante. ¿Quién podría resistirse? Con esa portada, absolutamente todo el mundo.

Excitómetro: 2/10

Tino – Mi primera vez

Sí, está más vista que el tebeo, pero encaja perfectamente en nuestro tema de hoy. Pero lo cierto es que es uno de esos momentos en los que uno solo puede exclamar “¿en qué estaban pensando?”. En algunos estados de los EEUU te pueden arrestar por tener fotos así en el ordenador. El single, que sólo apareció en el mercado latinoamericano, es pieza de colecconista.

Excitómetro: 0/10

BONUS TRACK:

Wasnatch – Front to Back

¿En qué estaría pensando el artista anteriormente llamado Wasnatch para perpetrar semejante portada, un homenaje encubierto al disco de Lionel Ritchie, Back to Front? Cualquiera sabe pero podemos imaginar la reacción del autor de ‘Dancing on the celing’, un tipo que salía de la ducha cuando se estaba meando.

Excitómetro: -1/10

Imágenes de Todocoleccion, LPCD, Cracked y Un,dos,tres.org.

José Viruete es modelo de manos de “antes”.

Probablemente tampoco te interese:

– Bienvenidos al parque infantil Zorrilandia: 20 ejemplos de cómo NO bautizar tu negocio

– ¿Cómo dicen los cubanos ‘hacer una cubana’?

– Mapamundi del tamaño de los penes

– Cómo cosechar ‘monstruos’ de marihuana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus