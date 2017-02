¡Bienvenidos a Rute! El pueblo cordobés con los museos más suculentamente estrambóticos de España

Jaime Noguera

Existe un lugar en mitad de Andalucía donde los records Guinnes se baten con chorizos y salchichones gigantes. Un singular municipio en que se exhiben esculturas monárquicas de chocolate a tamaño real y donde maestros artesanos erigen la efigie de Michael Jackson confeccionada con azúcar y la colocan junto a otra (igual de dulce) de Lola Flores o Marilyn Monroe. Un pueblo, visitado por los reyes eméritos, donde Mariano Rajoy se ha fotografiado con cajas de mantecados y hasta el contestatario Juan Manuel Sánchez Gordillo se ha relajado de su activismo para retratarse junto a la desaparecida Duquesa de Alba. Les aconsejamos el uso de colirio en este viaje, algunas imágenes pueden afectar seriamente a su retina y su cerebro.

Al mantecado, al anís, al chocolate, al jamón y a la chacina, al azúcar, el aguardiente…en Rute hay casi un museo por producto gastronómico. Así es normal que autobuses llenos de jubilados llenen el pueblo cada día de turistas. Se lo han montado muy bien y se esfuerzan por mejorar y sorprender a los visitantes cada año con estrambóticas iniciativas. Nos desplazamos hasta allí hace unas semanas y estas fueron algunas de las cosas que nos dejaron pituecos.

El chorizo y el salchichón más grandes del mundo

Ubicación: Museo de la Chacina.

El chorizo más grande que ojos humanos hayan visto, sin contar los políticos, fue sin duda uno de los hits del 2016 en el pueblo cordobés. Además, el patrio embutido sirvió como elemento de crítica social, siendo publicitado como “Monumento a la situación de España en el año 2016”.

Junto a la enorme ristra de chorizos se exhibe el salchichón más grande del mundo. Una barbaridad cárnica que ni el negro del Whatsapp: 480 kilos de peso, 50 centímetros de diámetro y 5 metros de longitud,

Famosos hechos de azúcar… y Rajoy cargado de mantecados

Ubicación: Museo del Azúcar.

Un sitio de esos donde te dan ganas varias veces de sacarte los ojos. Y si no, vean. Un Michael Jackson (o algo) hecho de azúcar y que se mantiene así de anquilosado gracias a la climatización de la sala en la que se encuentra.

La prima del Rey del Pop, Lola Flores aka La Faraona, en versión fallera. Si no fuese azúcar, pensaríamos que está hecha de papel maché.

Mariano Rajoy pasaba por allí y le endiñaron una caja de productos Alta Confitería de La Flor de Rute. No se escapó de las fotos, ni de la señora que aparece en la parte inferior derecha y que seguramente le preguntaba al gallego insondable si le gustan rellenos de trufa o de orujo.

El político, sindicalista, alcalde de Marinaleda e ideólogo del frente jornalero contra la Duquesa de Alba, Juan Manuel Sánchez Gordillo, no se resistió a posar en su momento junto a la azucarada estatua de la aristócrata.

Otro de los insignes (y quizás el más estrambótico) visitantes del singular museo ruteño ha sido Fernando Arrabal, escritor, cineasta y apóstol del mineralismo. El hombre hasta se animó a vestir el uniforme de los empleados. ¿Habría visitado antes el Museo del Anís?

Un Belén políticamente incorrecto

Ubicación: Museo del Jamón.

Sí, amigos, en este museo que es un placer para los sentidos, lleno de morcillas y jamones, con su bar donde tomarse una cervecita mientras se trasiegan distintos manjares elaborados con lo mejor del marrano nacional, nos encontramos las pasadas navidades con un portal de Belén que incluía un puesto de chacinas donde se estaba despiezando a un puerco.

Seguramente no habían caído sus creadores en que tanto San José de Nazaret como la Virgen María, el pequeño Jesús y casi toda la población de la aldea eran hebreos. Y cualquier conocedor del Génesis y el Levítico sabe que el cerdo está prohibido en la dieta de los judíos, por ser impuro, no kosher. Mientras no pase por allí ningún grupo de rabinos ortodoxos con ganas de gresca, no problem.

El rey campechano está para comérselo

Ubicación: Museo del Chocolate.

Uno de los museos más visitados de Rute es sin duda el de los productos derivados del cacao. En navidad, como os contamos en un artículo anterior, la gente hace cola en su puerta para el ver su gigantesco belén de chocolate, aunque en la planta superior esperan encontrarse con el visitante personajes tan populares como Juan Carlos I y Doña Sofía, el Papa Francisco o Bob Esponja esculpidos en tamaño natural en tan delicioso material.Y sin haberlo preparado, me ha salido un pareado.

Igual este año se animan y esculpen a Bárbara Rey.

Fotografías de Javier Ramos, de Agudeza Visual Creativos. Gracias a los Museos de Rute, que nos guiaron por sus increíbles colecciones y nos cargaron de bolsas con viandas para nuestros hogares.

Jaime Noguera es viajero empedernido y autor de ‘España: Guerra Zombi‘.

