“Si un extraterrestre te viola no existe legislación que lo castigue”

El programa Cuarto Milenio de Friker Jiménez sigue traspasando los abismos interdimensionales de la sinrazón. El pasado domingo, el arquitecto Jaime Garrido denunció que “millones de personas” están siendo violadas por los extraterrestres y los gobiernos no hacen nada “porque no hay leyes que castiguen a los ETs”. ¿Y por qué no las hay? Porque esto sería un reconocimiento explícito de la existencia de extraterrestres en la tierra, y supondría “un ridículo” para los gobiernos.

Jaime Garrido se presenta como arquitecto, que es como ser podólogo y sentar cátedra en egiptología. Garrido se muestra convencido de que los extraterrestes “ están entrando a mansalva en las casas privadas, en los campos, y están entrando en el cuerpo de las personas y en la mente, porque todas escuchan voces en su mente”. Esas voces no serían otra cosa que los mensajes telepáticos de los violadores del espacio exterior: “Claro, no van a traer un traductor de siriano con español; obviamente tienen que hablar con la mente, que es la forma evolucionada de hablar”.

El presentador le da la réplica, apoyando sus argumentos: “Un psiquiatra dirá que las voces vienen de fuera pero lo cierto es que los testigos dicen desde la Antigüedad que escuchan esa llamada”. Cuando Jiménez habla de los “testigos”, se refiere más bien a las “víctimas de violación”, que por cierto, no se cifran en millones sino en un puñado, como los que recoge Luis R. González en su libro ‘Las abducciones ¡vaya timo!’.

Pero sigamos con el soliloquio de Jaime Garrido, que ya llegamos a la traca final:

Si esto está ocurriendo con en millones de personas, estamos con un problema. No importa que tengas un cinturón de satélites militares y las armas más poderosas del planeta si no puedes evitar que se te cuelen entre dimensiones y vayan impunes. Porque muchos hablan de que han sido violados o violadas. Si un hombre viola a una mujer en Barcelona le meten 20 años en la cárcel y tiene el estigma de por vida. Si viola un ET, ¿qué pasa? ¿queda libre? ¿tenemos leyes para los extraterrestres? Quedaría en ridículo el sistema judicial, de modo que no queda más remedio que desprestigiarlo y convertirlo en ridículo.

Ojo, este tío hace edificios.

Visto en Cuarto Milenio, de Cuatro. Con información de Magonia.

