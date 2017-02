Un periódico dominicano confunde a Donald Trump con su imitador, Alec Baldwin

Strambotic

El diario El Nacional, uno de los más leídos de República Dominicana, se ha convertido en el hazmerreír de media internet tras publicar la foto del actor Alec Baldwin en una de sus celebradas imitaciones de Donald Trump como si fuera el nuevo presidente de los Estados Unidos.

‘Trump dice colonias de Israel no favorecen paz’, titulaba con esa característica poquedad de artículos la sección internacional del viernes 10 de febrero. Las fotos de los dos “mandatarios” implicados en la noticia, Benjamin Netanyahu y Donald Trump, ilustraban la nota. Sin embargo, no era el verdadero Trump, sino su alter ego, el casi-tan-histriónico Alec Baldwin, que parodia al multimillonario en el programa ‘The Tonight Show’, de la cadena NBC.

No es la primera vez que confunden al muñeco original y a su impersonator con peluca: la izquierda argentina convocó el pasado 20 de enero una manifestación en el Obelisco de Buenos Aires bajo el lema de “NO a Trump”. La contundencia del mensaje no casaba con la foto escogida para ilustrar el cartel, una vez más del cómico Alec Baldwin.

Herido en el amor propio periodístico, El Nacional ha publicado una rectificación en portada en la que explica (más o menos) el desliz:

La fotografía fue enviada ese día por Prensa Asociada (AP) con el nombre del actor e informaba sobre el programa, pero se colocó como si fuera la de Trump, situación que pasó inadvertida para todos los que revisaron la página 19.

Visto en Twitter por los agudos ojos de Ben Clark. Con información de El Nacional e InfoBae.

