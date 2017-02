Cuidado con colgar tus fotos en internet: puedes acabar convertido en el estampado de un calzoncillo

Iñaki Berazaluce

Eso es exactamente lo que le ha sucedido al dibujante Mauro Entrialgo. O más exactamente a su colección de chapas, cuya fotografía compartió hace unos años en Flickr y que una empresa textil navarra –Soy Underwear– ha convertido en el estampado de unos calzoncillos y un pijama.

La imagen de la polémica lleva desde 2009 en el álbum de Tyrexito, uno de los alias que utiliza Entrialgo en redes sociales. Se trata de una foto de la colección particular del dibujante, incluyendo “chapas conmemorativas de mi cumpleaños, regalos varios y algún diseño propio”. La imagen está protegida bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND 2.0, es decir, está permitida su reproducción siempre y cuando no exista lucro comercial, ni modificación y se cite al autor de la misma.

Imagen: Tyrexito (CC, Flickr).

Ninguno de los tres requisitos se cumple en el caso de los gayumbos y el eskijama de Soy Underwear, que reproducen la foto de las chapas en modo loop. Roberto Echávarri, director de Egatex, la empresa propietaria de la marca, reconoce que el diseño fue encargado a una diseñadora externa pero que “la foto estaba disponible en internet”. “Otra cosa es que la foto pertenezca a un banco de imágenes, en cuyo caso siempre pagamos”, aclara. Sea como fuere, “ha sido un error y ya hemos retirado de la venta todos los modelos de las chapas”, añade Echávarri.

Por su parte, el autor de la imagen está planteándose “si poner el asunto en manos de mis abogados”, en tanto la foto es suya pero no así muchos de los diseños de las chapas que aparecen allí. “En realidad -señala- esto tiene mucho que ver con la precariedad del diseño textil. Según he sabido a raíz del plagio, esta empresa convocó un concurso en internet para diseñar ropa interior y el premio era una bata”. No hay más preguntas, señoría.

Foto: Felipe Barrientos (Twitter).

Recientemente, un grupo de diseñadores saqueados por el Grupo Inditex puso en marcha la llamada ‘Tienda del Arte Robado’, una página web en la que se recopilan los diseños de artistas plagiados por Zara, Pull & Bear y compañía.

Visto en el Facebook de Mauro Entrialgo. Con información de Strambotic. El pijama es un regalo envenado a Joaquín Guirao.

BONUS TRACK: Dime qué bañador llevas y te diré quién eres

People from Ibiza:

