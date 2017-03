Lepe construye un hospital sin accesos

Strambotic

Tras diez largos años de obras, los vecinos de Lepe pueden al fin presumir de contar en su municipio con un moderno y reluciente centro hospitalario de alta resolución. Sin embargo, leperos y leperas deberán esperar algunos meses (o años) para poder usarlo. ¿La razón de esta sinrazón? El edificio, que ha costado 28 millones de euros, no tiene agua, ni luz, ni accesos. Está en mitad del campo y solo se puede llegar a él atravesando caminos de tierra.

Ahora las distintas administraciones involucradas en el proyecto se tiran los trastos a la cabeza por localizar al culpable de tamaño despropósito. Y no solo eso, también hay que aclarar quién tendrá que pagar la factura de las carreteras al hospital, aunque todos sabemos que tocará a los sufridos contribuyentes el soltar la sisa .

Los vecinos del conocido pueblo de Lepe se deben haber indignado (o tirado por el suelo de la risa) ante la noticia. Habrán recordado como el político de turno se sacó la foto al colocar en 2007 la primera piedra del Hospital de Lepe, un centro que estaba destinado a atender a una población de 82.000 personas en la provincia de Huelva.

Se decidió en su momento qque el edificio fuese erigido en terrenos de la Junta de Andalucía, promotora del proyecto para que no supusiera gasto alguno, según ha declarado el alcalde de la localidad Juan Manuel González, del PP. Antes, cuenta ABC, el consistorio había ofrecido terrenos más cercanos al municipio, pero fueron rechazados.

Tras una serie de parones en su construcción (entendemos que debidos a la crisis) el edificio fue finalizado. Ahora solo faltaban unos detallitos de nada, como poner carreteras y esas cosas, para que la gente pueda ir cómodamente y sin que ningún paciente gravemente enfermo se puede quedar por el camino a causa de los baches.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

El munícipe se ha encontrado ahora con el marrón de tener que poner el dinero (el de todos los vecinos, perdón) para la construcción de las vías de acceso al hospital, algo con que no están nada de acuerdo. Así lo ha dejado claro en unas declaraciones a El País.

“¿Qué hago? No puedo ni pedir un préstamo. ¿Le subo el IBI a los vecinos? No podemos hacer nada. Aunque esté a pie de autovía no se puede entrar y habría que ir por carretera secundaria. Una barbaridad”