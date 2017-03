María de los Dolores López, la última mujer quemada en la hoguera en España

Jaime Noguera

Traicionada por su amante, un miembro del clero, esta invidente sevillana fue acusada de mantener relaciones sexuales con el demonio, beber extraños brebajes y hasta de poner huevos. Negó las acusaciones y soportó con enorme entereza la tortura de la Inquisición durante dos años, rebatiendo los argumentos del fraile y orador Diego de Cádiz en una serie de combates dialécticos. Demasiado liberal para la época, en 1781 fue finalmente ejecutada y quemada en el infame fuego purificador de la hoguera, convirtiéndose en la última mujer ejecutada en España por este cruel método.

María de los Dolores había nacido en una familia relacionada con el estamento eclesiástico. Tenía un hermano sacerdote y una hermana que era carmelita descalza. Según la Wikipedia, mostró un carácter rebelde desde los seis años. Tras quedar ciega a la edad de doce (desconocemos las causas), pasó a vivir con su propio confesor. La niña era requerida por el mismo para “quitarle el frío” en su lecho todas las noches.

La conocida como la beata Dolores, entró en el convento carmelita de Nuestra Señora de Belén, pasando luego a Marchena. Allí mostro signos de lo que se considera misticismo. Según las crónicas hablaba con su ángel de la guardia y con el Niño Jesús, al que llamaba “el tiñosito”.

En Lucena mantuvo relaciones con un confesor que, tras descubrirse el affaire, fue encarcelado. Ella volvió a Sevilla, donde comenzaría su desgraciada leyenda. Otro confesor, un tal Mateo Casillas, la denunció en 1779 tras mantener doce años de relaciones con la ciega. Él sabía que podría salir indemne de la situación. En la mujer radicaba el pecado. En el hombre, la inocencia y la impulsividad. Nuestra protagonista, según Amantes de la Historia, debía tener entonces unos 30 años.

Acusada de brujería

Surgieron entonces una serie de aberrantes acusaciones: según los mismo vecinos que antes acudían a ella en busca de remedios para sus enfermedades. la religiosa era en realidad una sierva de satán que se entregaba sexualmente a su satánica majestad y que bebía una poción mágica que le permitía poner huevos.

Tras estas acusaciones, se inició un proceso inquisitorial contra la religiosa, por “ilusa y fingidora de revelaciones, revocante, negativa y pertinaz” .

Se la acusaba también de seguir del culto molinosista, creado por Miguel de Molinos, un clérigo muy influido por las prácticas orientales, que promovía la abolición de la voluntad como un modo de llegar a la perfección espiritual. La ortodoxia católica consideraba que esta corriente permitía todo tipo de desenfreno, siendo por lo tanto una herejía.

Torturada

Para someter la voluntad de la sevillana, se decidió alternar torturas con charlas re-educativas. Sin embargo, la religiosa se mantenía firme, reconociendo que había mantenido relaciones sentimentales con sus acusadores, pero que las había tenido por especial mandato de Dios.

“Dijo que aun habia cometido las dichas deshonestidades, jamas las habia tenido ni tendria por pecado, porque todas las habia tenido por especial mandato de Dios, que le habia concedido que no cometiese vicio alguno para que lo sirviese con mas perfeccion y pureza. Que cuando en el sesto precepto leia no fornicar, entendia no murmurar; qué por este motivo ignoraba por qué parian las casadas y no las doncellas, y que cuando hizo voto de castidad fué para ella voto de no casarse.