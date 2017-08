“¿Les importa cambiar la fecha del eclipse al fin de semana? El lunes los niños tienen que ir a clase”

Strambotic

El próximo lunes 21 de agosto la sombra de un eclipse total recorrerá Estados Unidos en diagonal, desde Oregón hasta Carolina del Sur. El que ya ha sido llamado -con la pompa gringa habitual en estos casos- Gran Eclipse Americano es el primero que tiene lugar en el territorio continental del país desde 1979, de modo que millones de personas están haciendo planes para no perderse el espectáculo.

Pero hay quien ya se había montado otro plan para el lunes y prefiere que muevan la fecha del eclipse al fin de semana, que es cuando tendrían que programarse estas actividades extraescolares. Es el caso de una madre, cuyo nombre no ha trascendido, y que dejó el siguiente mensaje en el evento de Facebook del Petrot Museum of Nature and Science en Dallas, provincia de Texas: “La mayoría de los niños tienen que volver al colegio ese día. ¿Podrían hacerlo mejor durante el fin de semana?”

El museo texano ha organizado una jornada de observación del eclipse a la que ya se han inscrito más de mil personas. Para muchos de ellos el comentario de la mujer (ya eliminado de la página) no ha pasado desapercibido y se ha convertido en el hazmerreír del grupo de Facebook y, por ende, de medios como Indy100, Romper o Strambotic, siempre dispuestos a demostrar su superioridad moral e intelectual sobre el populacho:

Por favor, reubiquenlo en otra fecha. Ese día es la fiesta de puesta de largo de mi gata.

¿Podrían cambiar de fecha ese evento? Es el cumpleaños de mi conejillo de indias.

¿Pueden mover el eclipse al 27 de septiembre? Es mi 40 cumpleaños.

Me pregunto si podemos pedir a la NASA que cambie la fecha del eclipse. ¿Alguien tiene su número? ¡Si la NASA no echa una mano seguro que Trump lo hará!

Otro cachondo lanzó una encuesta online para escoger una excusa para mover el eclipse. La más votada pedía que el fenómeno se celebrara durante el fin de semana “pero mejor por la noche, porque tengo el día muy ocupado”:

Visto en Indy100 y Romper. Con información y mapa de El Tiempo.

