Uno de cada tres vegetarianos admite que come carne cuando se emborracha

Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido ha descubierto algunos asombrosos resultados tras encuetar a 1.700 vegetarianos sobre sus hábitos alimenticios. Por ejemplo, que un 37% de los encuestados reconoció que comía carne después de haber bebido más de la cuenta. Lo cortés no quita lo valiente.

Aunque la mayoría de los encuestados afirmaron que evitaban comer carne “sin importar cuánto habían bebido”, resulta sorprendente que más de un tercio de los “so-called” vegetarianos admitieran comer carne cuando habían tomado unas copas de más, informa Weekend Herald.

Para añadir sal al roastbeef, la mitad de este 37% no come carne ocasional sino sistemáticamente: cada vez que sale de copas acaba cenándose un hot-dog o unos fish & chips. Esta momentánea traición a su dieta no suele hacerse pública: el 70% de estos “flexitarianos de pedo” nunca reconoce ante sus amigos y familiares que ha comido carne.

Los resultados del estudio inglés –señala el semanal- son coherentes con otro estudio llevado a cabo en EE.UU. en 2014, que encontró que el 84% de los vegetarianos vuelve a comer carne en algún momento de sus vidas, alguno con la fe del converso.

Otro estudio anterior, llevado a cabo por el Departamento de Agricultura de EE.UU. en 2003, se topó con una realidad aún más chocante: gente que se autodenomina “vegetariana” en realidad comen bastante carne, al menos una vez al día. Si bien es cierto que no alcanzan el consumo de cadáveres animales de sus compatriotas omnívoros, su ingesta de carne equivale al 40% de éstos. Vegetarianos, pero no tanto.

Noticia original en Weekend Herald.

