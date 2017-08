Quince consejos psicomágicos de Jodorowsky para mear y no echar gota

Iñaki Berazaluce

Hace un año Alejandro Jodorowsky la lió parda al recomendar a una seguidora uno de sus famosos “actos psicomágicos” en Twitter. Concretamente, la mujer contaba que había sufrido un abuso sexual en la infancia y ahora le costaba desear a su pareja. La respuesta del artista metido a terapeuta fue “Disfázalo del que abusó de ti, y te exitará” [SIC]. La red social se llenó rápidamente de reproches al chileno y Jodorowsky se vio obligado a borrar el tuit, no sin antes llamar imbéciles a sus detractores.

Pero el escritor, cineasta, showman y psicomago no se achanta por unas cuantas mariliendres histéricas y continúa utilizando su popular cuenta de Twitter (más de 2 millones de seguidores) como un consultorio de 140 caracteres, con los consejos más disparados sobre los temas más variopintos, como el que encabeza este artículo: para ir bien preparado a una entrevista de trabajo, píntate los cojones de rojo.

¿Sirve para algo la psicomagia? ¿Es Jodorowsky un genio adelantado a su tiempo o un embacaudor con más carisma que sustancia? Le traslado estas preguntas a una auténtica profesional de la psicología clínica, Elena Berazaluce, a la sazón, mi hermana favorita. “Jodorowsky puede ser un genio en ocasiones, pero también un charlatán. Mi primer reparo es el mismo término de “psicomagia”, porque lo que hace no tiene nada de mágico, simplemente está utilizando símbolos. Yo misma he fabricado más de un “spray antimonstruos” para niños con fobia y nos hemos ahorrado siete meses de terapia. Trabajar con símbolos funciona”, me cuenta desde la otra orilla del Mediterráneo.

-Dime qué hago con mi ansiedad por favor!!! como dato te digo que mi abuela sufría lo mismo… ya no puedo mas, ayúdame pliss.

-Borracha, ve a acostarte sobre la tumba de tu abuela y dando carcajadas, mastúrbate ahí. Mi novia me asfixia con su ansiedad. La quiero pero no puedo más. Sus inseguridades me estrangulan

-Introduce tu miembro en su vagina y no lo saques durante 48 horas. Así encajados coman, duerman y piensen. Le darás la seguridad.

“El problema que tiene Jodorowsky es que es freudiano en el sentido más esencial del término, y encuentra en casi todo un problema -y una solución- sexual, preferiblemente genital y casi siempre con un falo de por medio. Eso dice mucho de las obsesiones del “terapeuta”… y su rijoso machismo”, continúa la psicóloga de Atem.

En cuanto a utilizar Twitter como consultorio, para la psicóloga “la responsabilidad recae en ambas partes. Si quieres resolver tu trauma mediante un remedio exprés y que se se entere toda internet, ahí tienes Twitter. Jodorowsky se arriesga mucho con sus consejos psicomágicos, pero más lo hacen sus seguidores con las consultas”.

-Duermo poco, pienso mucho, ando algunos días triste y otros alegre…¿será estrés?

-Es solo necesidad de copular. — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 13 de agosto de 2017

-¿Cómo dejo de esperar que él regrese y me ame nuevamente?

-Espéralo en una cama, debajo de otro hombre. — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 11 de agosto de 2017 -Hoy es mi exámen profesional. Me siento inseguro. ¿Un acto de Psicomagia?

-Píntate los testículos de rojo. (No se los muestres a nadie). — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 16 de agosto de 2017

-¿Qué hago para olvidar a esa mujer? Su recuerdo me tiene prisionero.

-Enamórate de un hombre. — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 10 de agosto de 2017

-¿Cómo conocer el placer de existir?

-Introduce en tu vagina una moneda de oro y mueve los brazos simulando que vuelas por el cosmos. — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 9 de agosto de 2017

-¿Hay un acto psicomágico para atraer dinero?

-Aprende a amarlo frotándote cada noche el pecho a la altura del corazón con un billete de 100 — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 8 de agosto de 2017

-¿Qué puedo hacer para que mi novia tenga un enorme placer sexual?

-Contrata a un actor de cine porno y regálaselo envuelto en papel celofán — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 7 de agosto de 2017

-Mi novio está en otro país, lo veré dentro de un año, lo extraño, ¿qué hago?

-Pega una foto de su cara en el rostro de un amante. — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 5 de agosto de 2017

-¿Alguna idea para acrecentar la inteligencia de mi bebé?

-Si acrecientas la inteligencia de tu bebé: te destrozará la cara a puñetazos. — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 25 de julio de 2017

-¿Cómo dar confianza a una novia aterrada por sus relaciones anteriores fallidas?

-Sácala a pasear 3 horas sentada en una silla de ruedas. — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 24 de julio de 2017

!.- Un abuso sexual puede ser feroz o puede ser seductor si es un incesto. El abuso incestuoso puede no ser violento y despertar un Edipo — Alejandro Jodorowsky (@alejodorowsky) 25 de julio de 2016

