Madrid podría albergar la población de 21 ciudades medianas españolas

Iñaki Berazaluce

Madrid, capital de España y ciudad más grande del reino, dista mucho de ser una megalópolis. En el firmamento de las ciudades del mundo, Madrid (3,2 millones de habitantes) es una enana marrón que palidece ante gigantes rojas como Tokio (en torno a 30 millones), Ciudad de México o Mumbai (18 millones cada una).

Sin embargo, a escala local Madrid es, con diferencia, la ciudad más poblada de España, duplicando a Barcelona. El urbanista Juan Murillo ha hecho un ejercicio de geografía creativa que tanto nos gustan en Strambotic: ¿cuántas ciudades de tamaño medio se podrían meter en Madrid? Pues 21, una por cada distrito, de modo que el distrito de Chamartín (137.632 habitantes) se podría repoblar con los habitantes de Lérida, mientras que toda la ciudad de Granada podría entrar en el gigantesco distrito de Fuencarral-El Pardo (235.482 almas). Incluso el “diminuto” distrito de Barajas (46.224) tiene espacio para todos los pobladores de Ibiza, que tal vez agradezcan el cambio, dado el prohibitivo precio de la vivienda en capital pitiusa.

Pero el ejercicio de Juan Murillo -encuadrado dentro de un proyecto que aún no se puede desvelar- es algo más que un brindis al sol, sino que trata de alertar sobre el éxodo de la llamada “España vacía” hacia las ciudades. Según nos cuenta el urbanista por correo electrónico, “pasé la adolescencia en Teruel, una provincia que ha pasado de tener 255.000 habitantes en 1910, a 143.000 en 2011 (actualmente toda la provincia cabría en el Distrito de Chamartín, o en el de Salamanca). En Teruel, sobre todo en sus pueblos, se vive el ambiente pesimista que describe muy bien el libro ‘La España Vacía’, de Sergio del Molino, y que hace ya años desembocó en el movimiento Teruel Existe: en una fotografía aérea nocturna de la península se aprecia muy bien el desequilibrio demográfico, la mayor parte de la población de España se concentra en el litoral, y en un gran agujero negro poblacional que es Madrid. Esto es lo que me llevó a comparar los distritos de la capital con ciudades enteras. En todo caso, he sido cómplice de aquello que me alarma: yo también me vine a estudiar la carrera a Madrid y aquí me he quedado, al fin y al cabo es donde están las mayores oportunidades laborales”.

Puedes seguir a Juan Murillo en su blog personal y en Twitter.

