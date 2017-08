Un paciente sordo espera siete horas en Urgencias mientras le llamaban por megafonía

Strambotic

Españistán en estado puro: un paciente sordo de Almería estuvo casi siete horas esperando su turno en urgencias del Hospital Torrecárdenas de la capital almeriense porque le estuvieron avisando reiteradamente ¡por megafonía!, a pesar de que que explicó su condición antes de pasar a la sala de espera.

Juan José Aguilera, nombre con el que atiende el paciente, ha denunciado su situación en un vídeo que ha sido compartido por Marea Blanca Almería en Facebook. En el vídeo el hombre relata de viva voz y con carteles su suplicio en la sala de espera de urgencias, esperando un turno que nunca llegada durante seis horas y media interminables.



En el vídeo, “Juan explica con carteles que llegó al hospital a las 11.00 horas por un fuerte dolor e inflamación, tras haber sido operado recientemente de un pie diabético, y que informó al personal de información de que era sordo, para que fuera correctamente avisado una vez que entrara en la sala de espera. “Me he tirado hasta las 17.30 horas y no ha venido nadie porque me llamaban por el altavoz, por lo que he tenido que volver a mi casa sin ser atendido durante casi siete horas, y he presentado una reclamación” -que muestra a la cámara-, escribe en sus carteles”, según explica El Mundo en su crónica.

Juan ha pedido a quienes vean el vídeo que lo compartan, para “que llegue a donde tenga que llegar para que los hospitales sean adaptados a las personas sordas. Por favor, que no nos llamen por altavoces, acérquense a nosotros y tóquennos”, reclama a los médicos y enfermeros. El paciente concluye pidiendo también a Susana Díaz que “adapte los hospitales para las personas minusválidas”, mientras muestra su pie totalmente hinchado.

